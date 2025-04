Co jeść?

1. Warzywa i owoce

Większość osób niestety nie spożywa ich w odpowiedniej ilości. Wraz z produktami zbożowymi powinny one stanowić podstawę naszej diety. Spożywaj minimum pół kilograma warzyw i owoców dziennie. Zawierają one mnóstwo witamin i mikroelementów pozwalających utrzymać nasze serce w dobrym zdrowiu. Ponadto są cennym źródłem błonnika i flawonoidów, które obniżają cholesterol.

2. Produkty zbożowe

Przede wszystkim produkty pełnoziarniste, gdyż zawierają one dużo błonnika, który pomaga nam walczyć z cholesterolem. Zadbaj, by spożywać produkty zbożowe 5-6 razy dziennie.

3. Tłuste ryby morskie

Są podstawą tzw. diety śródziemnomorskiej, której skuteczność w prewencji chorób serca została już wielokrotnie udowodniona. Ryby zawierają zdrowe nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, które pozytywnie wpływają na gospodarkę lipidową. Ponadto ryby są źródłem pełnowartościowego białka.

4. Chudy nabiał

Źródło witaminy D, wapnia i fosforów pomagających w utrzymaniu gospodarki wapniowej i wodno-elektrolitowej.

5. Orzechy

Zawierają bardzo dużo magnezu, który bardzo korzystnie wpływa na rytm serca, zapobiegając jego zakłóceniom. Ponadto orzechy posiadają duże ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych.

6. Napoje

Płyny nie tylko rozrzedzają krew, ale także wspomagają pracę nerek, a tym samym zapobiegają nadciśnieniu. Powinno się wypijać co najmniej 1,5 litra płynów dzienne

UWAGA! Nie każdy wypity płyn jest zdrowy. Kawa oraz słodkie napoje działają moczopędnie, czyli odwadniająco. Wybieraj więc wodę mineralną, soki, herbatę zieloną lub ziołową.

7. „Zdrowe tłuszcze”

Czyli oliwa z oliwek, olej z pestek winogron, olej rzepakowy, słonecznikowy i lniany to źródła nienasyconych kwasów tłuszczowych. Pamiętaj jednak, że każdy olej ma inne zastosowanie, by nie stracił swych właściwości. Na oliwie z oliwek oraz oleju rzepakowym smaż potrawy. Olej z pestek winogron, słonecznikowy i lniany używaj do sałatek.

Czego unikać?

1. Unikaj masła - zawiera ono tłuszcze nasycone i kwasy typu trans, które sprzyjają wytwarzaniu większych ilości cholesterolu.

2. Ogranicz spożycie soli i produktów bogato sodowych – podnoszą one ciśnienie krwi i obciążają nerki. „Dopuszczalna dawka” wynosi 4g na dzień.

3. Ogranicz spożywanie produktów bogatych w tłuszcze zwierzęce – przyczyniają się one do rozwoju miażdżycy.

4. Ogranicz spożycie cukrów prostych i słodyczy - niekorzystnie wpływają na gospodarkę lipidową.

5. Ogranicz spożycie kawy i alkoholu. Nawet w niewielkich ilościach podnoszą ciśnienie krwi, przez co obciążają nasz układ krążenia.