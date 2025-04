Śródziemnomorska formuła

Formuła nowego Alpholu omega plus została opracowana zgodnie z założeniami diety śródziemnomorskiej, której korzystny wpływ na zdrowie i urodę jest powszechnie znany. Dieta śródziemnomorska chroni organizm przed skutkami chorób cywilizacyjnych i opóźnia procesy starzenia. Podstawowym filarem tej diety są oleje roślinne, których odpowiednikiem w Alpholu omega plus są oleje z lnu złocistego i z ogórecznika lekarskiego. Oleje te są bogatym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3, omega 6 i omega 9 o właściwościach wybitnie regenerujących. Drugim filarem są witaminy i mikroelementy pochodzące z warzyw i owoców, których zadaniem jest neutralizacja wolnych rodników. Ich odpowiednikami w Alpholu omega plus są witaminy C i E, selen oraz biotyna.

Ciało doskonałe

Składniki Alpholu omega plus działając od wewnątrz odżywiają, regenerują i chronią przed czynnikami zewnętrznymi skórę całego ciała. Poprawiają stan wszystkich warstw skóry, także tych, do których nie docierają tradycyjne kosmetyki. Skóra staje się jędrna, gładka, dobrze nawilżona, znikają objawy zmęczenia. Cera odzyskuje świeżość i młodszy wygląd. Poprawia się także kondycja włosów.

Zatrzymaj młodość

Wyczerpująca praca, klimatyzowane pomieszczenia, stres, niedobór snu, odchudzanie powodują niedobory ważnych składników odżywczych w organizmie, co negatywnie wpływa na zdrowie i urodę. Niestety nasza codzienna dieta jest na ogół zbyt uboga w NNKT i przeciwutleniacze, gdyż szybko ulegają one uszkodzeniu w trakcie przemysłowej obróbki żywności. Dlatego aby zaspokoić zapotrzebowanie na te ważne substancje, należy stosować kapsułki Alphol omega plus, które skutecznie powstrzymują niekorzystne efekty stresu cywilizacyjnego i opóźniają procesy starzenia.

