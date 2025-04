3 z 12

Nadwagę można wypocić, np. w saunie albo owijając się folią przed ćwiczeniami

Dobrze by było... Mimo że po takim zabiegu waga spada, nie jesteśmy szczuplejsi. To efekt utraty wody – mija, gdy uzupełnimy poziom płynów. Tłuszczu nie da się wypocić przez pory w skórze! Aby go stracić, trzeba spalić kalorie (ok. 7 tys. kcal na 1 kilogram). Najlepiej

w tym wypadku sprawdzą się same ćwiczenia i dieta.