Wiele badań prowadzonych w tym temacie udowodniło ścisły związek noszenia popularnych „szpilek” z powstawaniem zniekształceń stopy, żylaków, bólów i zniekształceń kręgosłupa, obręczy miednicy i obręczy barkowej, a nawet z występowaniem bólów głowy. Do tej niechlubnej listy dołącza również negatywny wpływ na mięśnie i więzadła w łydkach i stopach.Przy pomocy rezonansu magnetycznego, jednej z metod obrazowania wnętrza ludzkiego ciała, uwidoczniono zmiany w budowie tkanki mięśniowej pod wpływem długotrwałego noszenia butów na wysokim obcasie. Zauważono skrócenie się włókien mięśniowych, co prowadzi do zwiększonego ich napięcia, a jednocześnie do zmniejszenia siły ich działania. Dodatkowo dochodzi do pogrubienia i zesztywnienia więzadeł Achillesa, które dają o sobie znać w postaci dyskomfortu a nawet bólu zaraz po zdjęciu szpilek i zmianie kąta nachylenia stopy.Zmiany te nie zaburzają co prawda samego procesu chodzenia, jednak są kolejnym dowodem na negatywny wpływ obuwia na wysokim obcasie na nasze zdrowie. Z tego względu należy unikać zbyt długiego noszenia „szpilek”, a w razie konieczności - po zdjęciu butów obdarzyć stopy specjalną troską. (kp/pk)

