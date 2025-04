Autor książki "Zdrowie w 7 dni. Sukces terapii witaminą D", Raimund von Helden jest lekarzem z wieloletnim doświadczeniem, który zwraca uwagę na fakt, że u wielu osób poziom witaminy D jest niewystarczający. Zauważa, że niedobór witaminy D często jest przyczyną dolegliwości, z którymi boryka się coraz więcej ludzi na świecie. Brak światła słonecznego to główny problem, któremu nie zawsze można przeciwdziałać. Aby przywrócić odpowiedni poziom witaminy D w organizmie, autor proponuje 7-dniową kurację.

W książce znajdziemy nie tylko szczegółowy opis terapii witaminą D, lecz także zakresy wartości witaminy D, jaką organizm wytwarza w określonych miesiącach, co wiąże się z dostępem do promieni słonecznych. Dopiero po przeprowadzeniu testu, który pozwoli określić faktyczny poziom witaminy D, można przystąpić do leczenia.

Lektura książki "Zdrowie w 7 dni. Sukces terapii witaminą D" pozwoli także stwierdzić, czy dolegliwości, na jakie się uskarżamy mogą mieć związek z niedoborem "witaminy słońca". Z poradnika dowiemy się także ile witaminy D zawierają poszczególne produkty żywnościowe, a także co dają kąpiele słoneczne.

Odrębny rozdział książki poświęcony został opisom przypadków osób, które zastosowały kurację witaminą D i w ten sposób pozbyły się takich dolegliwości, jak zaburzenia równowagi, drżenie mięśni, bóle pleców, przewlekły stres czy wyczerpanie.

Autor książki podaje także ważne informacje na temat suplementacji witaminy D w czasie ciąży i podczas chorób, a także zalecenia dotyczące optymalnego poziomu witaminy D u dzieci.

Książka "Zdrowie w 7 dni. Sukces terapii witaminą D" to obowiązkowa lektura dla tych, którzy chcieliby przekonać się, czy w zaledwie tydzień można poprawić zdrowie i samopoczucie.

Więcej na temat książki w jej zakładce.

