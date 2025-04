Samo życie...

Statystycznie czeka cię na tym globie 70 lat życia. Statystycznie. Czemu mężczyźni żyją krócej od kobiet? Czy możemy temu jakoś zaradzić?

Stres



Jestem kwiatem lotosu na tafli jeziora... Zaczynasz cedzić przez zęby. Stop! Do tej sytuacji można było nie dopuścić. A jeśli już nadeszła – da się ją zminimalizować. O walce ze współczesnym potworem – stresem – słów kilka.

Dieta



Nadwaga i niewłaściwe odżywianie wpływają na rozwój wielu chorób. Właśnie dlatego powinieneś dbać o jakość tego, co wrzucasz na ruszt. Ale waga to nie tylko kwestia jedzenia. Zdziwisz się, jak wiele jest czynników, które dodają lub odejmują nam kilogramy.

Wygląd



Być może już się poddałeś - zastosowałeś wszelkie środki, których można było na sobie użyć: ampułki, szampony z pokrzywy i inne tego typu specyfiki. Otóż: łysienie można leczyć. A jako wstęp do nowej walki z tematem, dla relaksu – polecamy poniższy artykuł.

Profilaktyka osteoporozy

Osteoporoza dotyka większości osób w podeszłym wieku. Ale osteoporoza rozwija się przez lata. Kluczowe dla siły naszych kości są właśnie lata przed 30. rokiem życia. Chcesz wiedzieć, jak je wzmocnić? Do dzieła!

Profilaktyka zawału

Jako mężczyzna jesteś predestynowany do zawału. Możesz jednak dużo zrobić, by go uniknąć. Dowiedz się więcej i ciesz życiem i zdrowiem.

Sen



No i stało się - po przeczytaniu tych wszystkich artykułów zmartwiłeś się stanem swojego zdrowia i nie możesz zasnąć... głowa do góry. Na to też znajdziemy lekarstwo. Walkę z bezsennością zacznij od spojrzenia na swoje lokum...

