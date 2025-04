fot. Procontent Communication

Na terenie wybranych szpitali ruszyła wystawa zdjęć „7010 metrów marzeń”, organizowana w ramach kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię”. Fotografie pochodzą z wyprawy stomika Tomasza Tobiaszewskiego na szczyt Khan Tengri. Jego przykład jest dowodem na to, że ze stomią można nie tylko normalnie żyć, ale również zdobywać szczyty.

Stomia jest chirurgicznie wytworzonym połączeniem światła jelita z powierzchnią ciała. Konieczność jej wyłonienia może być spowodowana różnymi czynnikami. Najczęściej jest konsekwencją występowania nowotworu jelita grubego, chorób zapalnych, polipowatości jelita grubego czy choroby Leśniowskiego-Crohna.

U Tomasza Tobiaszewskiego operację wyłonienia stomii przeprowadzono 12 lat temu, alpinistyczną pasje realizował jeszcze przed tym, zanim został stomikiem. W swoim dorobku ma już sześć czterotysięczników, w tym najwyższy szczyt Europy ‒ Mount Blanc. Obecnie, pomimo większego wkładu pracy, jaki musi włożyć w przygotowania do wypraw, nie poddaje się i nadal stara się realizować swoje marzenia. Siedmiotysięcznik Khan Tengri, znajdujący się w centralnej części pasma górskiego Tien –Shan, na pograniczu Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu i Chin był celem jego ostatniej wyprawy. Mimo tego, że nie udało mu się dotrzeć na sam szczyt i tak czuje się zwycięzcą.

‒ Bałem się, że nie będę mógł kontynuować mojej największej pasji – alpinizmu. Myślałem, że stomia nie pozwoli mi na normalne funkcjonowanie, że nie będę już w wystarczająco dobrej formie, żeby zdobywać kolejne czterotysięczniki. Jednak nie poddałem się ‒ mówi Tomasz Tobiaszewski, alpinista, bohater wystawy „7010 metrów marzeń”. ‒ Nie zawsze postawienie nogi na szczycie jest zwycięstwem. Zwycięstwem jest podejmowanie decyzji, które sprawią, że spoglądając w lustro, ujrzymy własne sumienie i się nie wystraszymy.

Obecnie w Polsce żyje ponad 40 tys. stomików, a ich liczba stale rośnie. Trudności w pogodzeniu się z sytuacją po operacji wyłonienia stomii oraz obawa przed wykluczeniem wśród otoczenia sprawia,

że większość z nich wycofuje się z życia towarzyskiego, a ponad połowa zmienia swoje plany życiowe. Poprzez osobę Tomasza Tobiaszewskiego organizatorzy kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię” chcą pokazać zarówno stomikom, jak i społeczeństwu, że stomia nie powoduje ograniczeń w normalnym funkcjonowaniu. Natomiast akceptacja nowej sytuacji życiowej może zaowocować spełnieniem marzeń.

‒ Stomia nie powoduje ograniczeń. Można z nią prowadzić aktywne życie zawodowe, zajść w ciążę czy uprawiać sport. Stomicy od tym wiedzą, jednak czasem mam wrażenie, że nie dopuszczają do siebie tej myśli. Dlatego też warto im przypomnieć i powiedzieć głośno: uśmiechajcie się i korzystajcie z uroków życia ‒ powiedziała Bianca Kotoro, psychoonkolog, psychoseksuolog i terapeuta.

Relację z wyprawy oraz informacje na temat terminów i lokalizacji wystawy można znaleźć na stronie www.stomalife.pl.

