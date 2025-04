Jak powstaje ból?

Znamy wiele nazw określających ból pleców: lumbago, postrzał, ból korzonków – to tylko niektóre z nich. Ich nazwa zależy od rozlokowania i stopnia nasilenia.

Najczęściej za dolegliwości kręgosłupa odpowiadają problemy związane z dyskami międzykręgowymi.

To, jak ustawiony jest kręgosłup ma bezpośredni wpływ na przemieszczenie się masy dysku, w kierunkach przeciwnych do ustawień tułowia. Jądro miażdżyste w kręgosłupie przemieszcza się stopniowo w jednym kierunku, najczęściej do tyłu, w kierunku rdzenia i korzenia nerwowego. Skutkiem takiego ruchu jest przepuklina dyskowa. Objawem uszkodzenia dysku jest ból, który może promieniować do uda, podudzia czy stopy. Im większa jest przepuklina, tym ból pojawia się w większej odległości od kręgosłupa.

Najczęściej problemy z dyskiem pojawiają się u osób prowadzących siedzący tryb życia. Mała aktywność fizyczna i zmiany zwyrodnieniowe prowadzą do przykurczenia więzadeł i mięśni. Rodzaj terapii i jej skuteczność zależą od diagnozy oraz od indywidualnych reakcji pacjenta.

Zapobiegaj

Każdy z nas przynajmniej raz w życiu doświadczył bólu kręgosłupa. Bóle mogą mieć charakter mniej lub bardziej nasilonych nawrotów. Mogą być powodem rezygnacji z pracy a nawet prowadzić do trwałego kalectwa. Aby uniknąć bólu, należy przede wszystkim ćwiczyć. Ważna jest też normalizacja masy ciała i unikanie przeciążeń odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa. Należy siedzieć na krzesłach z podparciem pod lordozą lędźwiową, które są dostosowane do naturalnego wygięcia kręgosłupa.

Na stan chrząstek stawowych i aparatu podporowego korzystny wpływ mają kąpiele siarczkowe.

Gdy pojawi się ból

Gdy jest to konieczne podawane są niesteroidowe leki przeciwzapalne i myorelasanty. Należy jednak pamiętać, że przyjmowanie tych środków jest jedynie oszukiwaniem naszego organizmu. Chorej osobie wydaje się, że ból minął i w dalszym ciągu przeciąża swój kręgosłup, co prowadzi do jeszcze silniejszego uszkodzenia.

Dużym błędem, który często popełniają pacjenci jest wykonywanie ćwiczeń podczas nasilenia objawów.

Dlatego niezwykle istotne jest prowadzenie terapii pod okiem specjalisty.

