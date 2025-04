fot. Fotolia

Pełniejsze usta wymagają coraz częściej dłuższych zębów – powiększenie dolnej lub górnej wargi może sprawić, że podczas uśmiechania zęby stają się niewidoczne. Stomatologia znalazła jednak na to rozwiązanie. Wśród kobiet szczególnie popularny jest obecnie zabieg przedłużania zębów oraz zabieg zmiany ich kształtu.

Wykonuje się go przy pomocy mających zaledwie 0,2 mm ultracienkich licówek, które nakleja się na powierzchnię zębów bez konieczności ich szlifowania. W ten sposób zęby mogą zyskać na długości nawet 0,5 mm, nowy kształt i kolor (często dopasowany do koloru ust i karnacji).

– Taka licówka, o grubości porównywalnej z soczewką kontaktową, maskuje zarówno wady zębów, czyli ich kolor, kształt, spękania, jak również wydłuża je, korygując całą linię uśmiechu. W ten sposób przedłużone zęby stają się bardziej widoczne, nie chowają się za pełnymi ustami – wyjaśnia lek. stom. Wojciech Fąferko z Dentim Clinic w Katowicach.

Zabieg przypomina naklejenie sztucznego paznokcia. Ultracienką licówkę przykleja się do zęba. Wykonana jest ona z porcelany, dzięki czemu doskonale imituje naturalną powierzchnię zęba - odpowiednio odbija światło i jest przezierna. Kształt takiej licówki jest indywidualnie dopasowywany do ust, podobnie jak kolor, który wybiera się ze specjalnego próbnika.

Taki zabieg coraz częściej zalecają także specjaliści zajmujący się medycyną estetyczną. Okazuje się bowiem, że powiększenie ust często oznacza przesłonięcie górnej linii uśmiechu przez górną wargę. To samo dotyczy się powiększania dolnej części ust.

– Z tego typu sytuacją możemy mieć do czynienia nawet przy niewielkich wypełnieniach kwasem hialuronowym, zwłaszcza kiedy pożądane jest wypełnienie środowej części warg. Usta wówczas pod wpływem wypełniacza stają się pełniejsze, a przez to mogą zachodzić na linię uśmiechu, skracając optycznie zęby – mówi Anna Machnik, kosmetolog Body Care Clinic w Katowicach.

Pomimo niewielkiej grubości licówek, którymi przedłuża się zęby, efekt zabiegu utrzymuje się bardzo długo.

– Licówki wykonane są z bardzo twardej porcelany, odpornej na spękania i ukruszenia. Oznacza to, że możemy jeść nawet twarde orzechy i jabłka, bez ryzyka uszkodzeń i utraty efektu estetycznego – przekonuje dr Fąferko.

Za jedną licówkę trzeba zapłacić od 2000 zł.

