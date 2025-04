Wgryzasz się w słodkie ciastko, bierzesz do ust łyk gorącej herbaty lub delektujesz się pikantnym daniem. I nagle czujesz niespodziewany, przeszywający ból zębów. Jedzenie już nie jest przyjemnością, staje się torturą. Co się dzieje? Przecież byłaś niedawno u dentysty, wyleczyłaś wszystkie zęby! Niestety, najprawdopodobniej masz obnażone albo nadwrażliwe szyjki zębów. Mówiąc prościej: Twoje zęby są wrażliwe.

Reklama

Odsłaniamy tajemnicę

W zdrowych zębach zębinę, czyli żywą, wrażliwą tkankę, o składzie podobnym do kości, chronią szkliwo i dziąsła. Jeśli tej ochrony zabraknie, odsłaniają się mikroskopijne pory. Są to kanaliki zębinowe. Odkryte stają się „bezbronne”, wystawione na działanie bodźców wywołujących ból:

- termicznych (ciepło, zimno, a zwłaszcza nagła zmiana temperatury z ciepłej na bardzo zimną);

- chemicznych (np. potrawy słodkie lub kwaśne);

- mechanicznych (m.in. szczotkowanie, czasem nawet lekki dotyk).

Na pociechę można dodać, że nie zawsze obnażona zębina staje się nadwrażliwa. Zależy to bowiem od liczby odkrytych kanalików. Im jest ich więcej, tym większe prawdopodobieństwo problemów.

Kwaśne owoce i złe nawyki

Nadwrażliwość zwykle występuje w okolicach szyjek zębów (koło dziąsła), gdzie powstają ubytki szkliwa. Pojawia się także na nadmiernie startych powierzchniach zębów i w miejscach przylegania klamer, ruchomych protez i aparatów ortodontycznych. Najważniejsze przyczyny nadwrażliwości zębów to:

- choroby dziąseł, powodujące odsłonięcie szyjek zębów;

- niewłaściwe szczotkowanie zębów, które prowadzi do cofania się dziąseł i uszkodzenia szkliwa;

- stopniowe rozpuszczanie się szkliwa w kwasach pochodzących m.in. z pożywienia (kwaśne owoce, soki, napoje gazowane, piwo, wino, ocet, marynaty) i leków (niepowleczone tabletki, np. z witaminą C lub aspiryna);

- wadliwy zgryz i złe nawyki, takie jak: nadmierne zaciskanie szczęk, zgrzytanie zębami (tzw. bruksizm), obgryzanie paznokci; prowadzi to do uszkodzenia szkliwa i obnażenia zębiny;

- odłamywanie się drobnych cząsteczek szkliwa i zębiny z popękanych obszarów zęba;

- odsłanianie się szyjek zębów, gdy z wiekiem dziąsła obniżają się.

Po pierwsze: miękka szczoteczka

Najpierw musisz wyeliminować czynniki wywołujące nadwrażliwość zębów. To oznacza, że powinnaś nauczyć się prawidłowej techniki szczotkowania metodą „wymiatania” (szczoteczkę przesuwa się od dziąsła po zębie, tak jakby się zamiatało). Czyszczenie zaczynaj od miejsc niewrażliwych na ból, a kończ na najbardziej bolesnych. Używaj wyłącznie miękkiej szczoteczki, specjalnie przystosowanej do wrażliwych zębów (szukaj takiej, która jest oznaczona jako sensitive). Stosuj pasty zawierające środki zmniejszające nadwrażliwość zębiny (np. Elmex Sensitive, Sensodyne, Oral B Sensitive). Regularne szczotkowanie nimi zębów przyniesie znaczną ulgę po paru tygodniach. Najlepiej byłoby, gdybyś tych past używała stale, aby zapobiegać nawrotom problemów. Zrezygnuj raczej z past silnie wybielających, gdyż zawierają substancje ścierające, które mogą dodatkowo podrażniać wrażliwe zęby.

Do codziennych zabiegów higienicznych włącz stosowanie żelów, lakierów i płukanek (np. Elmex Gel) zawierających związki fluoru. Sprzyjają one remineralizacji szkliwa i zębiny. Nie zapominaj też o używaniu nici dentystycznych i płukanek antybakteryjnych. W okresach zaostrzenia dolegliwości postaraj się również usunąć z diety kwaśne pokarmy i napoje.

Jeśli wszystkie te środki nie pomagają, trzeba będzie zwrócić się o pomoc do dentysty. Zastosuje on na obnażoną zębinę jeden ze środków, które zamykają lub zmniejszają średnicę kanalików. Najczęściej są to związki fluoru w postaci past, roztworów i żeli. Oprócz nich stomatolog ma do dyspozycji związki wapnia, szczawiany z jonami wapnia, chlorek strontu, żywice i specjalne cementy.

Myj zęby, chociaż bolą

Naturalnym odruchem jest unikanie dotykania bolącego miejsca. Jednak w przypadku zębów nie wolno tak postępować. Jeśli zaniechasz czyszczenia zębów albo nie będziesz szczotkowała tych, które bolą, pogłębisz problem: dojdzie do zwiększonego osadzania się bakterii, powstawania płytki nazębnej i kamienia. Od tego tylko krok do próchnicy, chorób dziąseł i przyzębia. Możesz nawet stracić któryś ząb! Lepiej więc zacisnąć zęby i myć je. Tyle, że bardziej delikatnie.

Czy jesteś delikatna z natury?

U niektórych osób wrażliwość zębów występuje bez konkretnej przyczyny. Jeśli męczą Cię jaskrawe światło, hałas, intensywne zapachy, a nawet ubranie potrafi „gryźć”, możesz się spodziewać także kłopotów z uzębieniem. Z badań amerykańskich naukowców wynika, że ludzie nadwrażliwi na bodźce słuchowe, wzrokowe, smakowe i dotykowe mają również wrażliwe zęby.

Wrażliwość po wizycie u dentysty

Ból może pojawić się także po niektórych zabiegach stomatologicznych: usuwaniu kamienia nazębnego (skalingu), wygładzaniu korzenia, wybielaniu, szlifowaniu zęba pod koronę. Dolegliwości powinny ustąpić po kilku dniach. Jeśli jednak trwają dłużej lub się nasilają, trzeba skontaktować się z dentystą. Prawdopodobnie konieczne będzie leczenie kanałowe.

Reklama

(IJ)