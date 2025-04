Jak wynika z sondy przeprowadzonego na potrzeby kampanii „Lekcja stomatologii”, blisko 40% warszawiaków odczuwa stres przed wizytą stomatologiczną, a prawie połowie zdarzyło się wynajdywać błahe powody, aby uniknąć fotela dentystycznego. Wyniki badania pozwoliły odtworzyć stomatologiczną mapę Warszawy.

Lęk przed gabinetem sprawia, że regularne kontrole zębów co pół roku przeprowadza niespełna 40% warszawiaków. Jako główną przyczynę stresu stomatologicznego respondenci wskazują wizytę, podczas której odczuwali ból.

– Współczesne środki znieczulające pozwalają na przeprowadzenie każdego zabiegu w sposób całkowicie bezbolesny i bezpieczny. Jeśli ktoś nie miał okazji się o tym przekonać, z pewnością odwiedzał gabinet dentystyczny bardzo dawno temu – twierdzi dr n. med. lek. dent. Przemysław Uliasz, kierownik NZOZ Prima-Dent, ekspert ogólnopolskiej kampanii społecznej „Lekcja Stomatologii”.

W badaniu, warszawiaków zapytano, czy boją się dentysty, i jak często odwiedzają gabinety stomatologiczne. Sprawdzono także, gdzie leczą się stomatologicznie respondenci biorący udział w sondzie – to pozwoliło na odtworzenie stomatologicznej mapy stolicy.

Okazało się, że osoby leczące się po lewobrzeżnej stronie Warszawy wypadają w stomatologicznym pojedynku nieznacznie lepiej niż mieszkańcy prawej strony Wisły. Osoby z tej części stolicy częściej myją zęby i odwiedzają dentystę. Rzadziej też przyznają się do dentofobii oraz wymyślania błahych powodów, aby uniknąć wizyty w gabinecie stomatologicznym.

– Mieszkańcy obu części warszawy nie powinni mieć z tego tytułu powodów do dumy. Badanie dowiodło, że ponad 50 % Warszawiaków nie przeprowadza regularnych kontroli uzębienia. Nie są to wyniki godne europejskiej stolicy XXI wieku. Być może status materialny mniej zamożnych mieszkańców powstrzymuje ich przed odwiedzaniem gabinetów stomatologicznych. Należy jednak pamiętać, że najbardziej kosztowne jest leczenie zaniedbanego uzębienia. Profilaktyka kosztuje znacznie mniej, a pozwala uniknąć poważnych chorób oraz wydatków – mówi dr Przemysław Uliasz.

