Jego skuteczność sprawdzano w Republice Południowej Afryki, w prowincji KwaZulu-Natal, która jest niejako epicentrum wybuchu plagi zachorowań na HIV w RPA. Badanie zostało przeprowadzone w na grupie 889 kobiet w wieku od 18 – 40 lat. Część z nich (445) otrzymywała wspomniany żel z tenofovirem, grupa kontrolna natomiast placebo. Przez 30 miesięcy kobiety były poddawane testom na obecność wirusa HIV w czasie comiesięcznych badań kontrolnych. Stosowanie żelu zmniejszyło zachorowania o połowę po jednym roku stosowania, przy czym należy zaznaczyć, że przeciętnie kobiety stosowały go jedynie w 60% przypadków. Możemy oczekiwać jeszcze większej skuteczności przy bardziej regularnej jego aplikacji. Naukowcy obliczyli, że w samej tylko Republice Południowej Afryki jeśli co 3 kobieta będzie stosowała ten żel w ciągu następnych 20 lat uda się zapobiec 1,3 miliona nowych zachorowań i 820 000 zgonów spowodowanych wirusem HIV. Gra jest więc warta świeczki.Odkrycie to jest kolejnym ważnym krokiem naprzód w walce z plagą XXI wieku, jaką jest HIV i AIDS. Żel dopochwowy wypełnia ważną lukę w zapobieganiu zakażeniom będąc metodą zależną od kobiet i dającą im większą kontrolę. (kp/pk)

