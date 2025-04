Preparat regenerujący uszkodzone komórki opracowali naukowcy z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Jest wyjątkowy, bo składa się ze składników krwi samego pacjenta – wyjaśnia jeden z twórców wynalazku dr Henryk Bursig.

Preparat o nazwie „PF-Gel” zdobył złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji Innova w Brukseli w 2011r oraz Złoty Medal na Targach Wynalazków INPEX w Pittsburgu USA w 2012 roku.

„Nasz pomysł jest na tyle uniwersalny, że będzie można go używać w medycynie regeneracyjnej, ortopedii, onkologii, transplantologii. Może być też dobrym sposobem dostarczenia leków miejscowo” – powiedział PAP jeden z autorów wynalazku dr med. Henryk Bursig z Banku Tkanek Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Opracowany przez śląskich młodych naukowców preparat umożliwia podanie komórek, które zregenerują uszkodzone komórki pacjenta. Jest przygotowywany ze składników krwi samego leczonego oraz białka zwanego fibrynogenem.

„Długo nie było skutecznego sposobu wprowadzania żywych komórek do ustroju człowieka, a zwłaszcza do miejsca uszkodzenia, np. jeżeli trzeba je podać do stawu kolanowego, mięśni itp. Próbowano to robić wcześniej w przy pomocy zawiesin, które powinny utrzymać się w miejscu uszkodzenia, ale nie zawsze było to możliwe” – wyjaśnił PAP dr Bursig.

Dlatego uczeni zaczęli podejmować próby „przymocowania” komórek w ten sposób, by się nie rozpływały, ale pozostały w miejscu uszkodzenia i mogły je skutecznie leczyć. „My pomyśleliśmy o nośniku dla komórek, który składa się ze składników krwi chorego" - zaznaczył rozmówca PAP.

Dzięki takiemu rozwiązaniu komórki są stabilne i docierają do miejsc, do których chirurg chce, by dotarły. „Pacjent korzystający z preparatu będzie mógł przyjść do centrum krwiodawstwa, oddać krew, po czym umówić się z lekarzem na zabieg. Żel można podać miejscowo za pomocą strzykawki albo już w całkowitym znieczuleniu podczas operacji” – wyjaśnił rozmówca PAP.

Na razie preparat nie jest jeszcze stosowany, a uczeni szukają inwestorów, którzy chcieliby zainwestować w przeprowadzenie niezbędnych badań.

"Od pomysłu do przemysłu w medycynie jest bardzo daleka droga. Jednak mamy o tyle łatwiej, że w tym przypadku nie ma potrzeby wykonywania skomplikowanych i drogich badań klinicznych. Nie są to koszty tak wysokie, jak wprowadzenie na rynek nowego leku. Aby przetestować nasz wynalazek, potrzebny jest nam trudny do leczenia przypadek kliniczny i wtedy możemy nasz żel zaaplikować i poddać go ocenie” – opisał rozmówca PAP.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach - którego częścią jest Bank Tkanek - specjalizuje się w przygotowywaniu bezpiecznych i wysokiej jakości składników krwi. Pobiera ponad 10% oddawanej w Polsce rocznie krwi i zaopatruje największą liczbę szpitali w krew i jej składniki.

Informacja pochodzi z serwisu PAP - Nauka w Polsce., autor: Ewelina Krajczyńska/mn

