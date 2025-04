5 z 6

Antybakteryjny spray do powierzchni, czyści i dezynfekuje powierzchnie z wszelkich bakterii i chorobotwórczych drobnoustrojów. Przydatny w miejscach publicznych: do dezynfekcji stołów, klamek, toalet, kart płatniczych czy przewijaków dla dzieci. Niezbędny w domu: do oczyszczania miejsc i sprzętów, na których gromadzą się zarazki, np. klamek, blatów, spłuczek toaletowych, wyposażenia pokojów dziecięcych, krzesełek do karmienia, pilotów telewizyjnych i telefonów. Innowacyjna formuła o działaniu bakteriobójczym sprawia, że kontakt z powierzchniami, na których znajdują się drobnoustroje, zostaje znacząco ograniczony. Spray błyskawicznie wysycha, nie pozostawiając lepkiej powierzchni. Pozostawia świeży, miętowo-cytrynowy zapach. Wygodna butelka z rozpylaczem jest idealna do torby podróżnej, damskiej torebki lub do zastosowań domowych. Nie wymaga użycia wody ani zmywania z powierzchni. Produkt jest bezpieczny dla skóry, dlatego może być stosowany również jako środek do odświeżania i dezynfekcji rąk.Cena: 8,99 zł/100 ml