Uciążliwy i nawracający łupież powinien być powodem wizyty u dermatologa. Być może mamy do czynienia z zupełnie inną chorobą, która tylko przypomina łupież.

Reklama

Łojotok

Nadmiar wytwarzanego łoju sprzyja pojawieniu się łupieżu. Włosy przetłuszczające się można myć szamponami z dodatkiem dziegci lub soli cynkowej pirytionu. Środki zawierające dziegcie stosuje się co 3 dni, pozostawiając pianę na głowie przez 5 minut. Preparaty z pirytionem stosuje się w podobny sposób. Nie należy zbyt intensywnie walczyć z łojotokiem! Paradoksalnie spowoduje to nasilenie wydzielania sebum.

Polecamy: Łojotok wymaga leczenia

Nadmiar naskórka

Kolejnym zaburzeniem przyczyniającym się do pojawienia się łupieżu jest nieprawidłowe złuszczanie się martwego naskórka. Substancje, które walczą z tym problemem to oktopiroks, dziegcie, siarczek selenu, kwas salicylowy, mocznik (karbamid), związki siarki.

Cudowny ketokonazol

Jak dotąd najskuteczniejszym szeroko dostępnym sposobem do walki z łupieżem jest ketokonazol. To lek o działaniu przeciwgrzybicznym. Zawarty jest w takich szamponach jak Nizoral, Dermetin, Noell, Dermoactive. Szampon należy stosować 2 razy w tygodniu przez 2 – 4 tygodnie. Przy każdym myciu lek musi mieć 5-minutowy kontakt ze skórą, więc przez tyle czasu należy pozostawić pianę na głowie. Efekty działania pojawiają się po kilku a nawet kilkunastu dniach regularnego stosowania.

Po ustąpieniu łupieżu szampon należy stosować raz na dwa tygodnie. Takie postępowanie zapobiegnie nawrotom choroby. Lek stosowany zewnętrznie nie przenika do krwi i dlatego jest całkowicie bezpieczny w okresie ciąży i karmienia piersią. Niestety, u około 20% osób cierpiących na nasilony łupież ketokonazol okaże się nieskuteczny. Inne środki zwalczające grzyby chorobotwórcze to pirytionian cynku, siarczek selenu, flutrimazol, cyklopiroksolaminę.

W grupie raźniej!

Bardzo dobrym pomysłem jest łączenie różnych środków do walki z łupieżem w jednym preparacie. Wysoce skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie ketokonazolu z oktopiroksem. Obie te substancje zawarte są w szamponie Dermoactive - łupież tłusty.

Reklama

Gdy wszystko zawodzi...

Łatwo zauważyć, że łupież dotyczy tylko owłosionej skóry głowy. Stąd prosta zasada: nie ma włosów, nie ma łupieżu. Wiele osób przekonało się, że po bardzo krótkim ścięciu włosów problem mija. Nietrudno zgadnąć, że taki sposób leczenia może być zaakceptowany przez większość mężczyzn, ale jedynie nieliczne kobiety.

Czytaj także: Jak sobie radzić z łupieżem?