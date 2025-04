Zespół Aspergera (AS, ang. Asperger's Syndrome) to całościowe zaburzenie rozwoju mieszczące się w spektrum autyzmu. Sprawdź, jakie objawy mogą go sugerować, na czym polega diagnoza i terapia (leczenie).

Jakie są przyczyny choroby?

Dokładne przyczyny rozwoju choroby Aspergera nie są znane. Przypuszcza się, że u podstaw choroby mogą leżeć czynniki neurologiczne oraz zaburzenia w wieku płodowym. Wśród innych możliwych czynników wymienia się m.in. czynniki genetyczne (ważne: AS nie jest dziedziczny! dziedziczna może być skłonność do rozwoju syndromu), toksoplazmozę, dziecięce porażenie mózgowe lub poważne infekcje.

Jakie są objawy zespołu Aspergera?

Objawy, które mogą sugerować zespół Aspergera to:

problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych

niechęć lub brak umiejętności współpracy w grupie

bardzo wąskie, ograniczone do jednej dziedziny zainteresowania

problemy ze zrozumieniem niektórych części języka (np. przenośni i ukrytych znaczeń) ale też (np. u małych dzieci z zespołem Aspergera) używanie bardzo specjalistycznej terminologii i słownictwa nieadekwatnego do wieku dziecka

przywiązanie to schematów działania i powtarzalnych, rutynowych działań

kłopoty w komunikacją niewerbalną (gesty, kontakt wzrokowy, mimika)

czasami może występować również tzw. niezdarność ruchowa.

Zespół Aspergera - testy, diagnoza i terapia

Ze względu na nieostrość objawów i fakt, że każdy przypadek choroby jest inny, diagnoza syndromu Aspergera jest trudna. Proces diagnostyki jest długotrwały, wieloetapowy i wymaga przeprowadzenia szczegółowych wywiadów, obserwacji, badań lekarskich i testów. W tym procesie biorą udział zarówno osoby z podejrzeniem syndromu, jak i ich bliscy (np. rodzice, rodzina) oraz lekarze różnych specjalizacji.

Leczenie (terapia) zespołu Aspergera polega przede wszystkim na pracy nad rozwojem umiejętności społecznych. Podczas niej dzieci i dorośli z zespołem Aspergera uczą się komunikacji i tworzenia relacji, dzięki którym mogą funkcjonować w społeczeństwie.

