Zespół Devica - rzadka choroba

Istnieje wiele chorób, których objawy pokrywają się ze sobą, przez co trudno o szybką diagnozę. Podobnie jest z zespołem Devica (NMO, neuromyelitis optica) często mylonym ze stwardnieniem rozsianym. Obraz kliniczny obu chorych jest bardzo podobny, a choroba mało znana w środowisku lekarskim... Z powodu zespołu Devica cierpi od 1 do 9 na 100 000 osób, zatem jest to choroba zaliczana do tzw. chorób rzadkich.