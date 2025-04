Jak rozpoznać zespół jelita drażliwego?

Zespół jelita drażliwego to choroba niełatwa do zdiagnozowania. Aby postawić takie rozpoznanie, lekarz musi wykluczyć wszelkie choroby jelit o podłożu organicznym lub biochemicznym. Innymi słowy, należy wykluczyć "namacalną" przyczynę dolegliwości.

Głównymi objawami choroby są bóle brzucha oraz zaburzenie rytmu wypróżnień. Choroba dotyczy aż 20% całej populacji, z przewagą kobiet. Dokładna przyczyna dolegliwości nie jest do końca poznana, brany jest po uwagę czynnik psychiczny, zaburzenie motoryki jelit, a także przebyte biegunki oraz zaburzenia komunikacji miedzy mózgiem a jelitem. Ponieważ etiologia choroby nie jest pewna, leczenie osób cierpiących na zespół jelita drażliwego nie jest proste.

Jak się leczyć?

Przy leczeniu zespołu jelita drażliwego szczególnie istotna jest właściwa współpraca między lekarzem a pacjentem, gdyż jest ono często żmudne i długotrwałe, nie zawsze także przynosi od razu oczekiwane efekty. Terapia powinna być oparta nie tylko na leczeniu farmakologicznym; konieczna jest także właściwa dieta, a także unikanie czynników spustowych, wywołujących dolegliwości, czyli stresu – często bardzo pomocna jest terapia psychologiczna.

Jaka dieta najlepsza dla drażliwego jelita?

Dieta powinna być przede wszystkim urozmaicona oraz bogata we włókna roślinne. Powinna być także zależna od rodzaju zaburzeń wypróżnienia, które dominują u danej osoby.

W przypadku nawracających zaparć wskazane jest jedzenie otrębów pszennych, ok. 1-2 łyżek 2-3 razy dziennie.

U niektórych chorych pomocne w walce z dolegliwościami może być jedzenie produktów bogatych w błonnik.

Można też stosować sztuczne środki pęczniejące, np. metylocelulozę.

Należy unikać także pokarmów wzdymających, takich jak fasola, kapusta czy brukselka.

W przypadku nawracających biegunek trudno mówić o jakiejś specjalnej diecie – należy przede wszystkim bazować na pokarmach lekkostrawnych.

Jakie leki na jakie objawy?

Niestety samo leczenie dietą zwykle nie wystarcza i konieczne jest wprowadzenie leków. Nie wyleczą one przyczyny choroby, mają jedynie rolę wspomagającą i służą przede wszystkim łagodzeniu objawów.

W przypadku nawykowych zaparć, które nie ustępują mimo właściwej diety, stosuje się laktulozę.

Przy uciążliwych biegunkach stosuje się leki przeciwbiegunkowe, w tym loperamid, difenoksylat oraz cholestyraminę.

Na uciążliwe wzdęcia pomocne może być przewlekłe przyjmowanie symetykonu.

Przy nawracających bólach brzucha poposiłkowych, ulgę przynosi leczenie lekami rozkurczowymi.

Czasami przy przewlekłych, dokuczliwych bólach brzucha, lekarz może zalecić stosowanie leków przeciwdepresyjnych, zwłaszcza jeśli bólowi towarzyszą obniżenie nastroju lub bezsenność.

Zespół jelita drażliwego to choroba częsta, jednak nie do końca poznana. Kluczem do poprawienia komfortu życia chorego jest leczenie kompleksowe, nie tylko farmakologiczne, ale także poprzez zastosowanie właściwej diety. Póki co wydaje się, że najlepsze wyniki leczenia tej choroby przynosi psychoterapia.