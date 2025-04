W zespole Leriche’a dochodzi do zwężenia lub całkowitego zamknięcia końcowego odcinka aorty brzusznej oraz tętnic biodrowych. Jest to tak zwana niedrożność aortalno-biodrowa. Tętnice to naczynia, które doprowadzają krew z serca do wszystkich narządów w organizmie człowieka. Największą z nich jest aorta, która wychodzi z serca i biegnie wzdłuż kręgosłupa. Na swoim przebiegu aorta oddaje odgałęzienia do różnych części ciała i narządów, na przykład do rąk, jelit czy nerek czy prącia. Aorta, choć jest jednym dużym naczyniem, została umownie podzielona na kilka odcinków, między innymi odcinek piersiowy, który znajduje się w klatce piersiowej, i odcinek brzuszny, znajdujący się w jamie brzusznej. Stąd skrótowo mówi się o aorcie brzusznej czy aorcie piersiowej. Aorta kończy się rozgałęzieniem na dwie tętnice biodrowe, które prowadzą krew do nóg.

Najczęściej zespół Leriche’a występuje u starszych mężczyzn. Ocenia się, że problem ten dotyczy nawet co piątego mężczyzny w Europie. Do czynników, które zwiększają ryzyko zachorowania, zaliczane są palenie tytoniu, cukrzyca i nadciśnienie tętnicze. Najczęstszą przyczyną są blaszki miażdżycowe, czyli złogi między innymi tłuszczów, białek i soli wapnia zlokalizowane wewnątrz naczynia.

Jakie są objawy w zespole Leriche’a?

Zaburzenie przepływu przez aortę i tętnice biodrowe powoduje, że występują wyraźne objawy niedokrwienia kończyn dolnych. Pojawia się ból podczas chodzenia. Na skutek zwiększającego się niedokrwienia pojawia się krążenie oboczne, czyli sieć nowych naczyń. Jest ono w stanie zapewnić utlenowanie tkanek w ograniczonym zakresie i tylko w spoczynku. Podczas ruchu zapotrzebowanie tkanek na tlen wzrasta, ale nie ma możliwości, aby go zapewnić. Pojawia się wówczas ból, który po odpoczynku ustępuje. Takie dolegliwości nazywane są chromaniem przestankowym. Pogorszenie jest zwykle związane z powstaniem dodatkowej niedrożności w tętnicach uda lub łydki po około 3-5 latach trwania choroby.

W tym zespole ból często jest zlokalizowany w obrębie uda i pośladków. Poza bólem występuje również oziębienie i blada skóra stóp.

U mężczyzn charakterystyczne dla zespołu Leriche’a jest występowanie impotencji i wzwodów niepełnych, co jest efektem zaburzonego dopływu krwi do prącia i stale niewystarczający dowóz tlenu.

Czy zespół Leriche’a można leczyć?

Podstawowe znaczenie dla poprawy przepływu w naczyniach ma rezygnacja z palenia tytoniu i stosowanie diety niskotłuszczowej. Leczenie chirurgiczne polega na wszczepieniu specjalnego pomostu. Przypomina on obwodnicę wokół zakorkowanego miasta. Taki specjalny pomost zapewnia krążenie krwi z ominięciem miejsca zwężonego lub niedrożnego. Warto pamiętać, że kontynuacja palenia papierosów i nieprawidłowego żywienia może zniweczyć korzyści płynące z wszczepienia pomostu aortalno-udowego. Jeśli w naturalnym naczyniu doszło do zakrzepów i zaburzenia przepływu, podobnie może to mieć miejsce we wszczepionej protezie.