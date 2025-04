Reklama



Jakie są przyczyny zespołu niespokojnych nóg?

Przyczyny zespołu niespokojnych nóg (RLS) nie są jednoznacznie rozpoznane. Specjaliści twierdzą, że w 60% przypadków powodem choroby może być podłoże genetyczne. Pierwsze symptomy choroby pojawiają się nawet u 20 i 30-latków. Przez lata badań zaobserwowano również, że niektóre osoby są bardziej narażone na występowanie tej dolegliwości np. chorzy na cukrzycę, niewydolność nerek, schorzenia tarczycy czy reumatoidalne zapalenie stawów, a także osoby z chorobą Parkinsona, guzem rdzenia kręgowego i neuropatią obwodową.

Komu grozi zespół niespokojnych nóg?

Schorzenie częściej dotyka mężczyzn, na RLS skarży się także co piąta kobieta w ciąży, zwłaszcza w jej późniejszym okresie. Jednak w tym przypadku objawy zespołu niespokojnych nóg często same ustępują od razu po porodzie.

Specjaliści zwracają uwagę na dietę – powodem rozwoju zespołu niespokojnych nóg może być niedobór żelaza.

Jak złagodzić dolegliwości zespołu niespokojnych nóg?

"Należy przede wszystkim ograniczyć alkohol oraz kofeinę, zwłaszcza przed snem. W odstawkę muszą pójść także papierosy. Kluczowe jest także odpowiednie nawodnienie organizmu. Zalecana jest suplementacja diety, przede wszystkim o żelazo, kwas foliowy i magnez. Ulgę przynoszą także ćwiczenia relaksacyjne np. joga oraz bieganie, szczególnie przed snem. Warto upewnić się także, czy żaden z przyjmowanych leków nie przyczynia się do choroby" – wylicza specjalistka Neuro-Care.

Przejściową ulgę w łagodnych dolegliwościach przynoszą także domowe sposoby. Ból złagodzić można m.in. ciepłymi i zimnymi okładami. Pomocne są także gorące kąpiele oraz masaże rozluźniające napięte mięśnie nóg.

Ważny jest również wieczorny rytuał – powinniśmy spać w dobrze wywietrzonym i nieprzegrzanym pokoju, a także kłaść się i wstawać o tej samej porze.

Zespół niespokojnych nóg – pomoc specjalisty

Jeśli domowe sposoby na złagodzenie bólu nie przynoszą poprawy, konieczne jest leczenie farmakologiczne pod opieką lekarza specjalisty. Odpowiednio dobrana terapia przynosi pacjentom trwałą i odczuwalną ulgę – dodaje dr Kłodowska-Duda z Neuro-Care Katowice.

Źródło: Materiały prasowe Neuro-Care

