Kto powinien być leczony chirurgicznie?

Nie ma wątpliwości, że chirurgiczne leczenie PCOS nie jest terapią pierwszego wyboru, co więcej u większości pacjentek, zastosowanie się do zaleceń dietetycznych oraz przyjmowanie odpowiednio dobranych leków, będą zupełnie wystarczające.

Celem zabiegu jest zmniejszenie masy i objętości jajników. Podstawowymi wskazaniami zaś są: brak jajeczkowania pomimo terapii cytrynianem klomifenu bądź gonadotropinami, powtarzające się tworzenie torbieli oraz znaczny przerost jajników. Nie jest to natomiast metoda leczenia otyłości, hirsutyzmu ani insulinooporności gdy u pacjentki dochodzi do owulacji.

Jakie techniki operacyjne są stosowane?

Do historycznych już niemal metod zaliczana jest klinowa resekcja jajnika wykonywana w znieczuleniu ogólnym po nacięciu powłok brzusznych. Większość obecnych technik jest zdecydowanie mniej inwazyjna, a nawet możliwa do wykonania w ramach dziennego pobytu na oddziale chirurgii.

Obecnie stosowane są techniki laparoskopowe, polegające na wprowadzeniu odpowiedniego instrumentarium chirurgicznego do jamy otrzewnowej przez nakłucie powłok brzusznych. Dzięki tej metodzie ślady pozostawione na skórze są niewielkie. Stosowane techniki obejmują między innymi: laseroterapię (zastosowanie jednorodnego światła o bardzo dużej energii), elektrokauteryzację (zastosowanie noża elektrycznego) lub też użycie noża harmonicznego (wykorzystującego ultradźwięki). Techniki owe są bezpieczne, choć jako powikłanie opisywane było tworzenie się zrostów wewnątrz jamy brzusznej, co z kolei w niektórych przypadkach może się wiązać z koniecznością kolejnej interwencji chirurgicznej.

Co dalej po operacji?

W większości przypadków, terapia ta okazała się skuteczna, cykliczność pracy jajnika powracała, dochodziło do owulacji, zmniejszał się także stopień hiperandrogenizmu, a wraz z nim objawy. Po interwencji chirurgicznej można kontynuować terapię farmakologiczną (klomifen), co dodatkowo poprawia skuteczność leczenia.

