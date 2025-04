Zespół Stresu Pourazowego pojawia się bezpośrednio po traumie. Występuje wtedy faza latencji, czyli wyparcia traumatycznego wydarzenia ze świadomości. Po tej fazie, trwającej niekiedy nawet kilka lat, następuje ostra reakcja stresowa. To w niej dochodzi do napadów lęków. Chory może próbować nawet targnąć się na własne życie.Na to, w jaki sposób radzimy sobie z traumatycznymi wspomnieniami ma wpływ typ osobowości. Z reguły przystosowanie się do nowej sytuacji po przeżyciu traumy jest procesem długotrwałym i wymaga pomocy specjalisty.

