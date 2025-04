Zespół zamknięcia - co to takiego?

Nasz organizm mimo, że pod względem anatomicznym i fizjologicznym jest dokładnie poznany, to pewne mechanizmy nadal pozostają zagadką. Jedną z nich postaramy się rozwikłać. Zespół zamknięcia, z ang. locked-in syndrome to stan, w którym człowiek jest przytomny i świadomy, czyli wszystko rozumie i identyfikuje docierające do niego bodźce, ale nie może się poruszać z powodu całkowitego paraliżu wszystkich mięśni, a także nie jest w stanie wydawać z siebie dźwięków z powodu nieskoordynowania oddychania z napięciem strun głosowych.