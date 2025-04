fot. Fotolia

Bardzo dobra wiadomość dla dorosłych diabetyków: grupa pacjentów korzystających z refundacji zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych została powiększona. Od 1 stycznia 2014 roku zestawy infuzyjne do pompy insulinowej będą w dużej części refundowane dla pacjentów powyżej 26. roku życia. Pacjenci poniosą 30% odpłatności za produkty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie osoby chore na cukrzycę typu 1 powyżej 26. roku życia i leczone z użyciem pompy insulinowej za zestawy infuzyjne do tego urządzenia od stycznia zapłacą 30% kwoty zakupu. Limit obejmuje 10 sztuk zestawów na miesiąc. Zlecenie na zestawy infuzyjne powinno być wystawione przez lekarza i jako kontynuacja istnieje możliwość wystawienia zlecenia przez pielęgniarkę (przez okres do 3 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej).

Zlecenie może być wystawione przez lekarzy kilku specjalności – diabetologa, specjalistę chorób wewnętrznych, endokrynologa (szczegółowe wytyczne dot. osób uprawnionych do wystawiania zleceń podane są w rozporządzeniu).

– Bardzo się cieszymy z tej wiadomości: dzięki tej zmianie dorośli diabetycy odczują choć trochę ulgi w swoich wydatkach i zmniejszy się nieco kwota przeznaczona na miesięczne leczenie, a często jest to niemała suma w domowym budżecie. Daje to nadzieję, że osoby chore na cukrzycę będą korzystać w pełni ze wskazań lekarza i leczenia, co będzie skutkować mniejszą skalą powikłań cukrzycy w przyszłości. Uważamy, że zmiany zapisane w rozporządzeniu to dobry krok w kierunku efektywnej polityki leczenia cukrzycy. Byłoby bardzo dobrze, jeśli kolejnym krokiem, bardzo wyczekiwanym przez dorosłych diabetyków, byłaby refundacja – przynajmniej częściowa – pomp insulinowych po 26. roku życia. Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie taka możliwość – mówi Andrzej Bauman, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

