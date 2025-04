Na dalszych miejscach znalazł się: nadmiar obowiązków, pośpiech, obawa o dzieci oraz zła sytuacja finansowa.

„W pracy denerwuje mnie wszystko! Stres zaczyna się już w drodze do niej. Stojąc w korku zastanawiam się czy dojadę na czas, co będzie jak się spóźnię? Już od wejścia widzę górę rzeczy do zrobienia "na wczoraj", na ekspresie z kawą wisi kartka "awaria" — tylko usiąść i płakać...” Kasia z Gdyni

Polki przyznają, że jeśli chodzi o stres związany z pracą, to stresujące jest zarówno jej posiadanie jak i jej brak.

Stres towarzyszy Polkom rozpoczynającym nową pracę, oraz gdy tracą starą. Intensywność nieprzyjemnych doznań zależy od charakteru danej osoby, formy pracy, którą wykonuje oraz od sposobu, w jaki reaguje na trudną sytuację.

Stres związany z pracą nie kończy się po wyjściu z niej. Jeśli w pracy jesteśmy nerwowi, ale nie okazujemy tego i sumiennie wykonujemy swoje obowiązki, to po powrocie do domu czujemy się rozdrażnieni, podenerwowani a to często prowadzi do kłótni.

„Najbardziej denerwuje mnie to, że po powrocie z pracy przenoszę swoją frustrację na moją rodzinę, ale nie umie odciąć się od tego co się dzieje w firmie. ” Basia z Milanówka

Stres ma różne oblicza. Raz doprowadza człowieka do frustracji a innym razem mobilizuje do działania. Wystarczy go okiełznać, a sprawi, że zaczniemy działać szybciej i sprawniej.

Jak Polki radzą sobie ze stresem?

Źródła stresu mogą być bardzo różne, tak jak sposoby radzenia sobie z nim. Najlepszym sposobem na pokonanie stresu jest "spalenie złej energii" poprzez wysiłek fizyczny. Jeśli jednak nie możemy odstresować się uprawiając sport, to sięgnijmy po poradę sprawdzonego psychologa. On przedstawi nam kilka technik relaksacyjnych.

Należy jednak pamiętać, że nie istnieje jeden szablon pokonywania stresu, działający tak samo na każdego. Każdy z nas musi sam odnaleźć swój sposób, który najbardziej mu odpowiada.

"Stres nie jest przyjacielem człowieka! Najlepiej gdyby można było go unikać i tyle. Skoro spotkało Cię już coś przykrego i stresującego, to dobrze żebyś teraz mogła już o tym nie myśleć, odsunąć jak najdalej to od siebie, bo to czas przeszły." Kazimiera z Płocka

"Jeśli chodzi o stres to trzeba przyjąć postawę "kaczki". Niech wszystko co może stresować spływa jak po piórku, bo inaczej człowiek się zamęczy." Weronika z Kolumny

Mimo, że stres jest codziennym elementem naszego życia, nie można poddawać się jego szkodliwemu działaniu. Warto nauczyć się, jak sobie z nim radzić i łagodzić jego objawy.

Znajdź swój sposób na walkę ze stresem:

