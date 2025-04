Psychologia definiuje stres jako zespół reakcji na bodźce. Tak zwane stresory to gama warunków, które muszą być spełnione, by człowiek zaczął odczuwać lęk, agresję, depresję czy nawet wypalenie zawodowe. Dla pracodawców również jest to negatywne zjawisko, powodujące choćby spadek efektywności pracownika.Co właściwie powoduje stres związany z pracą? Wbrew pozorom nad powodami tego stanu, przy odpowiednim podejściu, można pracować. Musimy jednak, zamiast biernie się im poddawać, być ich świadomi.

