30 października to wg międzynarodowych kalendarzy wydarzeń Światowy Dzień Spódnicy oraz Dzień Kobiecości. Z tej okazji w wielu miejscach na świecie odbywają się rozmaite akcje mające na celu promocję kobiecych tematów, wspieranie żeńskich pasji czy inicjatyw. W Polsce, w Warszawie, w ramach obchodów wydarzenia, organizatorzy kampanii „Moda na Serce” przekazują pulę darmowych badań profilaktycznych dla kobiet, które jako pierwsze zgłoszą się do placówki Centrum Medycyny Dziecięcej MEDINTEL i zadeklarują chęć sprawdzenia kondycji swojego serca.

Spódnica to symbol kobiety. Przez lata ta część garderoby służyła Paniom do pokazania swojej przynależności do danej sfery. Wraz z upływem lat i zmianami w modzie spódnica stawała się krótsza. Dziś długość nie ma znaczenia, bo właściwie całkowicie zaniknęły jej dopuszczalne granice. Mamy wolność, która pozwala nam podkreślać swój indywidualny charakter. Nieważne jednak, czy jesteś fashonistką, lubisz klasykę, czy też w ogóle rezygnujesz z odsłaniania nóg. Prawdziwa kobiecość to znacznie więcej niż ubranie, makijaż czy fason, pomimo iż właśnie w ten sposób kobiety najczęściej podkreślają swój seksapil.

Świadoma kobiecość winna wyrażać się troską o siebie, swoje zdrowie i samopoczucie!

Dbając o siebie, warto projektować zdrowie z kampanią „Modą na Serce”. Jeśli nie miałaś do tej pory motywacji do podjęcia aktywności fizycznej i zmiany diety na zdrowszą, dziś jest sposobność, żeby rozpocząć metamorfozę.

W podjęciu odpowiednich działań pomogą Ci Ambasadorki „Mody na Serce”. Kamila Szczawińska zadba o przekazanie najważniejszych zasad zdrowego żywienia. Wskaże produkty, które należy spożywać, aby zmniejszyć ryzyko schorzeń układu naczyniowo-sercowego. Joanna Jabłczyńska zachęci Cię do aktywności fizycznej. Da wskazówki, jakie ćwiczenia są najlepsze dla zaczynających przygodę ze sportem oraz pokaże, jak podtrzymać motywację do regularnych ćwiczeń. Dominika Ostałowska udzieli informacji, jakie badania należy wykonywać, aby zapobiec chorobom związanym z układem naczyniowo-sercowym.

W samym Dniu Kobiecości natomiast „Moda na Serce”, przy wsparciu Ambasadorek i Przyjaciół kampanii, uruchamia wraz z Centrum Medycyny Dziecięcej MEDINTEL wspólną inicjatywę profilaktyczną. Pierwsze 100 pań, które zgłosi się do placówki i powoła na hasło „Moda na Serce” będzie miało wykonane darmowe badania EKG i pomiar ciśnienia tętniczego. W ramach przeprowadzonych badań, kobiety biorące udział w akcji otrzymają wyniki wraz z opisem oraz profesjonalną poradą. Akcja potrwa od ogłoszenia do końca listopada. Aby zapisać się na darmowe badania należy umówić spotkanie pod numerem telefonu 22 355 24 24.

Statystyki są nieubłagane: codziennie z powodów sercowo-naczyniowych umiera w Polsce 250 kobiet. Rocznie to ponad 90 tysięcy! Choroby układu krążenia zabijają więcej kobiet niż wszystkie nowotwory razem wzięte. Dlatego najwyższy czas wdrożyć „Modę na Serce”. Nie czekaj na inne powody – już dziś, razem z nami, zaprojektuj swoje zdrowie.

Źródło: materiały prasowe f2f evolution/mn

