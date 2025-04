Najnowsze brytyjskie badania wykazały, że zielona herbata może zmienić wynik testu na doping. Z badań wynika, że herbata może zmniejszyć stężenie testosteronu w organizmie nawet o 30% i daje lepsze efekty wtedy, kiedy poziom testosteronu jest wyższy niż normalnie.

Badanie polegało na dodaniu ekstraktu z herbaty do testosteronu. Naukowcy sprawdzili czy enzym, który wykrywa testosteron w organizmie, nadal jest w stanie go zidentyfikować. Okazało się, że herbata obniża poziom testosteronu o 30%. Podobne wyniki uzyskano na gryzoniach, jednak nie ma pewności czy podobne efekty będą u ludzi.

Uważa się jednak, że badania są wystarczające, aby testy olimpijskie były uzupełnione o taką możliwość.

Declan Naughton z Uniwersytetu z Kingston stwierdził, że zielona herbata zawierająca katechiny wstrzymuje enzym wykrywający testosteron. Powoduje to, że w badaniu moczu, które jest najczęstszym testem, nie wykrywa się tego hormonu.

Możliwe, że zamiast badania moczu, będzie wykonywać się badanie krwi.

Oliver Rabin, dyrektor naukowy Światowej Agencji Antydopingowej, rozważa możliwość dostosowania testów tak, aby wykluczyć możliwość modyfikowania wyniku testu przez żywność, trening lub choroby, aby móc z pewnością stwierdzić czy jest to doping.

Ścisłej kontroli podlegają już inne powszechnie spożywane substancje, np. kofeina. Zabrania się także zażywania leków moczopędnych, które mogłyby maskować zażycie narkotyków.

Eksperci uważają, że sportowcy, którzy biorą testosteron w celach dopingowych, mają zazwyczaj od 200 do 300% wyższy poziom tego hormonu w organizmie, dlatego niektórzy naukowcy twierdzą, że maskowanie nielegalnych substancji dopingowych przez, np. zieloną herbatę jest niewielkie.

