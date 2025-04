Japońscy naukowcy z Tohoku University Graduate School of Medicine przez ponad trzy lata badali grupę 14 tysięcy osób powyżej 65. roku życia, by stwierdzić, jaki wpływ na ich sprawność fizyczną i intelektualną ma zielona herbata. Okazuje się, że osoby pijące zieloną herbatę są w lepszej formie, niż ich rówieśnicy stroniący od tego napoju.

Moc zielonej herbaty tkwi przede wszystkim w jej składzie. Substancje chemiczne działające antyoksydacyjnie, czyli przeciwdziałające utlenianiu się pierwiastków i związków chemicznych, pozwalają odwrócić niektóre uszkodzenia komórek nerwowych. Pięć filiżanek zielonej herbaty dziennie może zmniejszyć ryzyko niepełnosprawności o jedną trzecią. Ponadto, jedno z przeprowadzonych badań wykazało, że wyciąg z zielonej herbaty zwiększa siłę mięśni nóg u kobiet w podeszłym wieku.

Uczeni zauważyli również inne powiązania. Według nich, miłośnicy zielonej herbaty są także na ogół zwolennikami zdrowego żywienia i osobami niepalącymi. Takie osoby są więc mniej narażone na zawał czy udar mózgu.

