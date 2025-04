Czy wiesz, że regularne picie zielonej herbaty zapewnia długi żywot i pogodną starość – wykazują badania prowadzone przez 11 lat na grupie Azjatów.



Zielona herbata nie jest poddawana fermentacji. Jej liście się suszy. Picie zielonej herbaty rozjaśnia umysł, zapobiega Alzheimerowi, zmniejsza ryzyko zachorowania na raka, hamuje próchnicę, łagodzi i przeciwdziała stresom, a także może chronić przed zawałem. Zielona herb

ata Gun Powder Bio-Active to eliksir zdrowia płynącego z natury. Posiada bardzo wiele pozytywnych właściwości. Zmniejsza ryzyko zachorowań na choroby nowotworowe. Wpływa na krwioobieg sercowo-naczyniowy, dzięki czemu zapobiega udarom mózgu i zawałom serca. Oczyszcza organizm z toksyn. Wzmacnia układ oddechowy i nerwowy, pomaga w koncentracji, gdyż aktywizuje pracę mózgu. Działa bakteriobójczo, zapobiega powstawaniu wrzodów żołądka i ułatwia przyswajanie pokarmów. Skutecznie gromadzi w organizmie witaminę C. Dostarcza witaminy: B1, B2, K i PP oraz prowitaminę A, żelazo, potas, wapń i magnez. Spożywanie Gun Powder nie powoduje żadnych skutków ubocznych bez względu na częstotliwość jej picia. To napój energetyzujący, ale bezkaloryczny. Doskonale zapobiega osteoporozie i próchnicy zębów. Niektóre z jej składników potrafią przeciwdziałać rakotwórczym substancjom z tytoniu, dlatego wypijanie kilku filiżanek dziennie zmniejsza ryzyko wystąpienia raka płuc u palaczy.

Producent: Bio-Active

Dostępne opakowania: ekspresowa (40 saszetek) lub w formie zwiniętych dużych listków sypka 100g

Cena detaliczna: 3,67 PLN