Badanie zostało przeprowadzone wśród 120877 osób - kobiet i mężczyzn, zamieszkujących Stany Zjednoczone. Były to osoby zdrowe oraz o prawidłowej masie ciała, na początku badania. Zmiany masy ciała badanych osób sprawdzano na przełomie 1986 i 2006 roku, a więc w ciągu 20 lat.

Wyniki

Okazuje się, że przeciętny Amerykanin tyje 0,5 kg rocznie. Przyrost masy ciała jest stopniowy i występuje przez szereg lat, dlatego bardzo trudno było określić specyficzne czynniki, które odgrywają największą rolę w przyroście masy ciała.

W badaniu opublikowanym w New England Journal of Medicine, naukowcy z Harvardu donoszą, iż niewielkie zmiany w spożyciu określonych produktów spożywczych oraz napojów, aktywność fizyczna, oglądanie TV oraz ilość czasu, jaką wykorzystujemy na sen, ma definitywne znaczenie na naszą masę ciała. Okazało się, że najistotniejsze we wpływie na naszą wagę są zmiany w diecie!

Badania wykazały, że żywność mająca największy wpływ na tycie to: chipsy ziemniaczane oraz ziemniaki, słodzone cukrem napoje, mięso, szczególnie czerwone oraz wędliny.

Z kolei mniejszy przyrost masy ciała obserwowano u osób, które zwiększyły spożycie w swojej diecie: warzyw, produktów pełnoziarnistych, owoców, orzechów i jogurtów.

Najbardziej "opłacalnymi" zmianami dietetycznymi, aby zapobiec długoterminowemu przyrostowi masy ciała wydają się być:

Poprawa jakości spożywanych węglowodanów, Jedzenie większej ilości minimalnie przetworzonej żywności.

Małe dietetyczne zmiany w jadłospisie oraz stylu życia mogą przynieść długofalowe korzyści. Unikanie zbyt wysokiego spożycia produktów mających największy wpływ na przyrost masy ciała ma ogromne znaczenie w profilaktyce otyłości oraz chorób z nią związanych.

Co poza dietą?

Długofalowe badania pokazały również, że poza dietą istnieją inne czynniki wpływające na naszą masę ciała. Wraz ze zwiększeniem aktywności fizycznej, masa ciała badanych osób zmniejszała się. Natomiast "regularne" picie alkoholu, sen poniżej 6 godzin dziennie oraz "regularne", zbyt długie przesiadywanie przed telewizorem sprzyjało znacznie tyciu.

Wnioski

Zanim zrobimy zakupy w sklepie i ostatecznie nałożymy "coś" na nasz talerz, dwa razy zastanówmy się, co to będzie. Słone przekąski, takie jak chipsy, słodkie napoje i mięso to produkty, które powinny się znaleźć na ostatnich pozycjach naszego menu. Zamiast nich wzbogaćmy naszą dietę w różnorodne owoce i warzywa, najlepiej sezonowe, pełne ziarna, umiarkowaną ilość orzechów i chudy nabiał. Koniec z przesiadywaniem przed TV! Jeśli do tego dołączymy sport i dobry sen - nadwaga już nam nie grozi!