Zima bez przeziębień

Jeżeli chcemy przeżyć jesień i zimę bez kataru, kaszlu, gorączki i bólu gardła, postarajmy się zwiększyć odporność naszych organizmów. Jej sojusznikiem jest witamina C - w naturalnej lub syntetycznej postaci.

Reklama

Już atakują nas przeziębienia, natomiast w zimie może dopaść nas grypa. Jedną i drugą chorobę powodują wirusy. Przeziębienia - rhinowirusy, których zidentyfikowano już ponad 100, grypę - coronawirusy (ok. 30 gatunków). Obiema chorobami zarażamy się drogą kropelkową, od kichających lub kaszlących osób. Wirusy przeziębienia atakują tylko drogi oddechowe, wirusy grypy cały organizm. Przeziębienie mija po 5-7 dniach, grypa może trwać 2 tygodnie i bardzo nas osłabić.

Jak się przed nimi bronić? Przede wszystkim trzeba zwiększyć odporność organizmu, bo osłabiony jest podatny na wszelkie choroby. Od dawna za skuteczny środek wzmacniający uważana jest witamina C. Dzięki niej nasz organizm może wytwarzać więcej przeciwciał, a białe ciałka krwi stają się bardziej sprawne i mogą niszczyć więcej drobnoustrojów. Ponadto do odporniejszego organizmu trudniej przedostać się wirusom. Natomiast w razie przeziębienia witamina C złagodzi objawy choroby i skróci czas jej trwania.

Najlepiej spożywać witaminę C w naturalnej postaci, czyli jedząc świeże warzywa i owoce, w których się znajduje. Trzeba jednak pamiętać, że muszą być one bardzo dobrej jakości, bo źle przechowywane, zbyt długo myte i gotowane, czy wielokrotnie odgrzewane produkty tracą tę witaminę. Warto więc dietę warzywno-owocową uzupełnić preparatami, w których jest odpowiednia jej dawka. W jesieni i zimie powinno się je zażywać regularnie, by nasz organizm był silniejszy w razie ataku drobnoustrojów.

Preparatem z witaminą C jest np. Cerutin. Znajduje się w nim także rutyna, która dzięki przeciwutleniającym właściwościom przedłuża działanie witaminy C. Preparat wzmacnia odporność organizmu oraz w razie przeziębienia czy grypy - łagodzi objawy choroby.

Najwięcej witaminy C znajduje się w owocach cytrusowych, brokułach, czarnej porzeczce, owocach kiwi, papryce, natce pietruszki. Szklanka świeżo wyciśniętego soku pomarańczowego dostarcza ponad połowę dziennej zalecanej dawki tej witaminy.

Jak ustrzec się przeziębień

Jedz produkty zawierające witaminą C w dużych ilościach. Ubieraj się odpowiednio: nie dopuszczaj do przegrzania ani wyziębienia organizmu. W razie zmoknięcia weź po powrocie do domu ciepłą kąpiel i wypij herbatę z sokiem malinowym lub miodem i cytryną. Codziennie zażywaj preparat z witaminą C. Unikaj dużych skupisk ludzkich, w których najłatwiej o zakażenie. Nie żałuj sobie czosnku (ale tylko w domu), który niszczy drobnoustroje i działa odkażająco. Pij dużo soków owocowych i wody, by zapobiec odwodnieniu organizmu. Jedz potrawy lekkostrawne, najlepiej ciepłe. Unikaj przepracowania i stresu. Pamiętaj o nawilżaniu pomieszczeń.

Reklama

źródło: MWmedia