Gdy temperatura spada poniżej zera, Twoje dłonie i stopy marzną. I to jest zupełnie naturalne. Kurczą się bowiem naczynia krwionośne, a głównym celem organizmu jest wówczas ochrona przed wychłodzeniem najważniejszych narządów wewnętrznych: serca, płuc oraz mózgu. Właśnie tam kierowane są największe porcje krwi, dlatego ukrwienie rąk i nóg się pogarsza.

Jedynym negatywnym skutkiem tego zjawiska jest zwiększone ryzyko odmrożenia palców. Jednak niektórzy mają zimne dłonie i stopy nawet w ogrzewanych pomieszczeniach. Ty także? Poznaj możliwe przyczyny.

Stres

Kiedy jesteś zdenerwowana, w Twoim organizmie wydziela się adrenalina. Pod wpływem tego hormonu gwałtownie obkurczają się naczynia krwionośne, co pogarsza dopływ krwi do tkanek i może wywołać uczucie chłodu w miejscach najbardziej oddalonych od serca.

Rada. Jeśli stres jest nieodłącznym towarzyszem Twojego życia, znajdź swój sposób na rozładowanie napięcia. Może to być spacer, słuchanie muzyki lub spotkanie z przyjaciółmi.



Choroby układu krążenia

Większość problemów z krążeniem początkowo nie daje poważnych objawów. Marznięcie dłoni lub stóp może być subtelnym sygnałem wysyłanym przez organizm. Powinien on skłonić Cię do wykonania badań kontrolnych.

Rada. Idź do lekarza. Poproś go o zmierzenie ciśnienia i skierowanie na badanie poziomu cholesterolu oraz EKG.

Uwaga! Jeśli oprócz zimna odczuwasz także ból i drętwienie palców albo skóra na nogach stała się sina, może to być objaw bardzo poważnej choroby Buergera. Jak najszybciej zgłoś się do specjalisty (najlepiej chirurga naczyniowego).

Problemy z kręgosłupem

U osób, które mają skrzywienie kręgosłupa, zimne stopy czy dłonie są skutkiem ucisku na nerwy. Zmieniają się wówczas fazy skurczu i rozkurczu naczyń krwionośnych, co pogarsza krążenie.

Rada. Porozmawiaj z ortopedą i stosuj się do jego zaleceń.

Niskie ciśnienie krwi

Niektórzy tak po prostu mają. Z reguły nie jest to nic groźnego. Możesz tylko częściej niż inni czuć się osłabiona i senna.

Rada. Oto sposób na szybkie podniesienie ciśnienia: stojąc, kilkanaście razy unoś się na palcach i opadaj na pięty. To metoda przydatna wszystkim niskociśnieniowcom, zwłaszcza tym, którzy mają skłonność do omdleń.

Papierosy

Już po paru minutach od zapalenia papierosa składniki dymu tytoniowego (w tym głównie nikotyna) zwężają naczynia krwionośne, wywołując objawy niemal identyczne jak w przypadku stresu.

Rada. Nie ma rady! Koniecznie musisz rzucić palenie.

Marzena Bartoszuks/ Vita