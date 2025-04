Wiele osób twierdzi, że taka ich uroda. Po prostu zawsze mają zimne ręce i nogi. To jednak nie takie proste. Czasami za tą "urodą" ukrywają się poważne zaburzenia. Sprawdź, jakie.

Reklama



Co mogą oznaczać zimne dłonie i stopy?

U niektórych osób pod wpływem napięcia nerwowego nienaturalnie spada temperatura. Emocje powodują u nich nadprodukcję katecholamin, substancji przyczyniających się do silnego kurczenia naczyń krwionośnych. Jak sobie pomóc? Staraj się rozluźnić, np. głęboko oddychając (w ten sposób lepiej się dotlenisz).



Niskie ciśnienie

Bardzo często chodzi w parze z wyziębieniem nóg i rąk. Obie dolegliwości traktowane są jako niewielki problem zdrowotny. I często faktycznie tak jest. Na wszelki wypadek jednak warto o bardzo niskim ciśnieniu (poniżej 90/60 mmHg) powiedzieć lekarzowi. Może ono bowiem towarzyszyć niewydolności krążenia, zwężeniu aorty, zaburzeniom rytmu serca. Lepiej więc to sprawdzić.



Palenie papierosów

Problem zimnych rąk i nóg znają też palacze. Nikotyna po prostu pogarsza krążenie. Najbardziej jest to odczuwalne w tych częściach ciała, które z natury są gorzej ukrwione, czyli właśnie w rękach i nogach. Jeśli ten kłopot dotyczy i ciebie, nie ma wyjścia – trzeba rzucić palenie.

Osobom, które są na nią chore, prawie cały czas jest zimno. Do tego pojawiają się także inne objawy, m.in. nadmierne zmęczenie, bladość skóry, kołatanie serca. Jeśli wiec miewasz takie objawy, wybierz się do lekarza. Gdy diagnoza się potwierdzi, będziesz przyjmować preparaty żelaza na receptę. Konieczna też będzie zmiana diety na bogatą w żelazo.



Kłopoty z kręgosłupem

Gdy marznięciu towarzyszą drętwienie rąk lub nóg i bóle pleców, warto poprosić lekarza o skierowanie na RTG. Być może się okaże, że problemem jest ucisk któregoś z kręgów na nerwy. W takiej sytuacji pomocna będzie m.in. rehabilitacja (np. gimnastyka i masaże).

Reklama



Niedoczynność tarczycy

Choroba ta spowalnia organizm, a co za tym idzie także krążenie. Dlatego jednym z jej objawów jest marznięcie. Do tego dochodzą trudności z koncentracją, senność, nadwaga. Żeby wykryć niedoczynność tarczycy, trzeba zmierzyć poziom hormonów we krwi. Najłatwiej zbadać stężenie TSH, hormonu przysadki mózgowej, który połączony jest z hormonami tarczycy. Podniesiony poziom wskazuje na niedoczynność tarczycy. Jeśli diagnoza się potwierdzi, trzeba będzie przyjmować syntetyczne hormony.