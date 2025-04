Ciągle mam zimne stopy i dłonie. Nawet gdy na dworze jest ciepło. Skąd się to bierze i czy jest na to jakiś sposób?

Na pytanie odpowiada lekarz rodzinny Dorota Łukaszuk

To częsty objaw zgłaszany przez panie o drobnej budowie i niskim ciśnieniu. Zwykle nie świadczy on o chorobie i nie wymaga leczenia. Na wszelki wypadek warto jednak wykonać badania laboratoryjne i sprawdzić, czy przyczyną marznięcia nie jest niedokrwistość lub niedoczynność tarczycy (skierowanie można otrzymać od lekarza pierwszego kontaktu). Jeśli zauważyła Pani, że palce bledną, a następnie sinieją (tzw. objaw Raynauda), może być to związane z nieprawidłowym skurczem naczyń włosowatych. Proszę zgłosić się do poradni dermatologicznej na badania kapilaroskopii (pod mikroskopem ocenia się budowę i pracę drobnych naczyń). Dermatolog po postawieniu diagnozy zaleci dalsze postępowanie. Warto też więcej się ruszać i unikać przewlekłego stresu (podnosi on poziom adrenaliny, która obkurcza naczynia, powodując uczucie zimna).