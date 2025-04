Zimne stopy

W odpowiedzi na pytania czytelniczek na forum we-dwoje.pl przybliżamy nieco problem, z którym boryka się bardzo wiele młodych kobiet, ale nie tylko. Zimne kończyny mogą być po prostu nieprzyjemnym defektem, ale mogą również zamienić nasze w życie w prawdziwy koszmar.

Zasadniczo powodów, dla których nasze ręce i nogi są wciąż chłodne, nawet gdy temperatura na zewnątrz nie przypomina arktycznej zimy, może być kilka:

Zaburzenia krążenia obwodowego

Uprzednie odmrożenia, które na zawsze czynią nas nadwrażliwymi na czynniki temperaturowe

Niedoczynność tarczycy

Objaw Raynaud

Dwa ostatnie schorzenia wymagają bezwględnie interwencji lekarskiej. Problemy z niewystarczająco wysoką produkcją tyroksyny wiążą sią z całą serią dodatkowych objawów: od chronicznego zmęczenia i senności, poprzez suchą skórę, skurcze mięśni aż po puchnięcie nóg i rozległe bóle. Wizyta u endokrynologa, pomiar poziomu hormonów oraz odpowiednie kuracja tyroksyną są niezbędne.

Nieco bardziej skomplikowany do leczenia jest objaw Raynaud – jako taki, nie jest on jednostką chorobową a jedynie charakterystycznym symptomem: palce nóg i rąk przy niskich temperaturach, lub pod wpływem emocji, zmieniają kolor na siny a potem biały, z dużymi dolegliwościami bólowymi. Skurczone naczynia powstrzymują dopływ tlenu do tkanek i w efekcie skóra i paznokcie stóp i dłoni ulegają często częściowej degeneracji. Objaw Raynaud najcześciej dotyczy młodych szczupłych kobiet i może być zarówno nie powiązany z żadną chorobą (często mija w okresie ciąży) bądź też oznaczać początki jednej ze złożonych chorób autoimmunologicznych lub reumatologicznych. Lekarz reumatolog może zlecić odpowiednie badania na poziom przeciwciał we krwi, aby zdiagnozować prawidłowo przyczynę.

Niezależnie od praprzyczyny i jej leczenia, podstawową rolę w walce z zimnymi kończynami odgrywa prewencja. Dotyczy to zwłaszcza typowych zaburzeń krążenia, bardzo czestych o szczupłych, wysokich osób.

Kilka sprawdzonych porad jak pomóc sobie samemu:

Zawsze przed wyjściem na zimno zabezpieczaj ręce – nie byle jakim kremem do rąk, ale silnie skoncetrowanym środkiem; wspaniale działają krem Neutrogeny do rąk, maść witaminowa, Juvit (witamina C w płynie dla dzieci) oraz czyste masło karite.

Noś rękawiczki – wodoszczelne i wiatroodporne; temperatura to nie wszystko – najbardziej narażamy kończyny, gdy przy chłodzie dochodzi do kontaktu z wilgocią.

Zażywaj preparaty i pokarmy pobudzające krążenie krwi – z aptecznych polecamy wyciąg z miłorząbu japońskiego (Ginko bilboa), zaś z kuchennych ostre przyprawy: imbir i cynamon dodawane do kawy czy herbaty, pieprz i ostra papryka, chrzan.

Uelastyczniaj naczynia – spróbuj naprzemiennych kąpieli dłoni i stóp w bardzo zimnej i bardzo gorącej wodzie: trzymaj kończyny w każdej misce ok. minuty i natychmiast przenoś do drugiej, ten cykl powtarzaj co najmniej 5 razy.

Agata Chabierska