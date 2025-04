Wystaw twarz do słońca, a poprawi ci się cera. Czy to dobra rada? Niezupełnie. Wprawdzie śniada skóra wygląda kusząco, nadmierne opalanie może jednak sprawić, że... wyskoczy ci "zimno".

Za powstawanie opryszczki wargowej odpowiada wirus HSV-1. Jest nim zarażonych nawet 80 procent osób! Póki jesteś silna i zdrowa, wirus tkwi w ukryciu. Wystarczy jednak chwilowy spadek odporności, intensywne promieniowanie słoneczne (UV) czy przegrzanie organizmu i HSV-1 budzi się do życia. Gdy zacznie się namnażać, na skórze, zwykle w okolicy ust, czujesz mrowienie i swędzenie. Potem pojawiają się pęcherzyki. Gdy pękną, powstają strupki.



Jak przechytrzyć wirusa?

Nie ma jeszcze leku, który raz na zawsze pozwoliłby ci się uwolnić od opryszczki. Są jednak sposoby, by "zimno nie wyskoczyło" albo przynajmniej szybko się wygoiło. Kuracja będzie tym skuteczniejsza, im szybciej ją zaczniesz. Najlepiej zrób to od razu, gdy poczujesz znajome mrowienie i swędzenie. Na tym etapie może ci pomóc nawet maść melisowa.

Przepis: Rozpuść 10 dag wazeliny. Dodaj 2 łyżeczki suszonego ziela melisy. Wymieszaj. Podgrzewaj na małym ogniu przez dwie godziny. Przecedź i odstaw do wystudzenia. Smaruj "podejrzane" miejsca kilka razy dziennie.

Arsenał z apteki

Na skórze nie widać jeszcze żadnych zmian, ale ty czujesz, że "zimno" nie daje za wygraną? Sięgnij po preparat hamujący namnażanie się wirusa.

W początkowej fazie pomogą ci plasterki na opryszczkę, np. Compeed (ok. 22 zł) i przeciwopryszczkowe leki, które możesz kupić bez recepty, np. Erazaban (ok. 20 zł), Argol Virin (ok. 13 zł). Gdy "zimno" się już rozwinęło, warto zastosować środki z acyklowirem (substancją przeciwwirusową). Bez recepty możesz kupić np. Antivir (ok. 7 zł), Hascovir (ok. 7,50 zł) czy Zovirax (ok. 19 zł).

Zadanie dla specjalisty

Jeśli opryszczka często nawraca, towarzyszą jej inne objawy (np. gorączka, powiększenie węzłów chłonnych), jest bardzo rozległa albo zaatakuje oczy, koniecznie idź do lekarza. Tylko on może ci przepisać silnie działające leki przeciwwirusowe. Z lekarzem skontaktuj się także, jeśli opryszczka wystąpi podczas ciąży.

Uwaga! Opryszczka jest bardzo zaraźliwa. Wirus przenosi się od momentu, gdy "zimno" się ujawni, aż do całkowitego wygojenia zmian. By uchronić przed zainfekowaniem swoich bliskich:

- zrezygnuj z pocałunków;

- używaj oddzielnego ręcznika;

- nie pożyczaj swoich kosmetyków (np. pomadki do ust);

- nie wycieraj buzi dziecka swoją chusteczką;

- nie pij z czyjegoś kubka ani nie jadaj na spółkę kanapki czy jabłka.

Warto wiedzieć

Nawrotom opryszczki zapobiega dieta bogata w lizynę i cynk. W składniki te obfituje np. chude mięso, ser żółty, fasola i soja.