Pierwszą reakcją organizmu na zimno jest gwałtowny skurcz mięśni i naczyń krwionośnych. Niedługo potem jednak ciało broniąc się, rozszerza te naczynia, kilkukrotnie zwiększając przepływ krwi. I z tego właśnie wynikają zdrowotne właściwości zimna. Jak je wykorzystać?

Hartowanie czas zacząć

Chłód powoduje, że układ odpornościowy zaczyna pracować na wysokich obrotach. Zimno to dla niego zagrożenie, które zmusza do działania. Warto wykorzystać to, żeby poprawić swoją odporność.

Zrób to dla zdrowia:

- Mocny początek dnia – zaraz po pobudce oblej ciało zimną wodą. Zacznij od stóp i stopniowo unoś prysznic wyżej. Wytrzyj skórę szorstkim ręcznikiem.

- Rześki wieczór – przed snem zanurz w zimnej wodzie obie ręce do połowy ramion (na kilka minut). Wytrzyj szorstkim ręcznikiem.

- Chłodna noc – jeśli nie ma na dworze mrozu, staraj się spać przy uchylonym oknie. Dzięki temu organizm będzie przyzwyczajał się do zmiennej temperatury.

Okłady prawie na wszystko

Zimne kompresy zmniejszają ból, stan zapalny i uelastyczniają mięśnie. Ponadto pomagają zbić gorączkę i przynoszą ulgę przy oparzeniach.

Zrób to dla zdrowia:

- Przy urazach – zimne okłady stosuje się w przypadku stłuczeń, zwichnięć, skręceń. Można wykorzystać gotowe kompresy (schładza się je w lodówce) lub zawinąć w ściereczkę kostki lodu (nie przykładaj ich bezpośrednio do skóry, bo to grozi odmrożeniem!). Zimny okład trzymaj nie dłużej niż 3–5 minut.

- Gdy bolą stawy – w dolegliwościach zwyrodnieniowych ulgę przynoszą i ciepłe, i zimne okłady. Te ostatnie są jednak skuteczniejsze, jeśli staw jest obrzęknięty, a skóra wokół niego zaczerwieniona i ciepła. Chłodny kompres stosuj kilka razy dziennie po 15 min.

- W przypadku gorączki – wysoką pomogą zbić chłodne okłady na łydki, czoło i kark. Stosuj je jako uzupełnienie leku przeciwgorączkowego tak długo, aż temperatura zacznie opadać.

- Jeśli boli głowa – chłodne kompresy przynoszą ulgę w migrenie i bólach pochodzących od zęba. Stosuj je na czoło i skroń (aż ból się zmniejszy).

- W razie oparzenia – pomaga schładzanie skóry strumieniem chłodnej wody (10–20 minut).