Zimowa apteczka – to ci się przyda!

Rękawica Breast Sense służy do samodzielnego badania piersi. Przeznaczona dla kobiet powyżej 20 roku życia i polecana szczególnie kobietom w okresie menopauzy, oraz po okresie karmienia piersią. Rękawica znacznie zmniejsza tarcie o skórę, co sprawia, że palce przemieszczają się po piersi bez problemu, czyniąc badanie bardziej dokładnym i komfortowym.Breast Sense jest bezpiecznym produktem, nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Jest to produkt medyczny, opatentowany i certyfikowany. Opakowanie zawiera: rękawicę do samodzielnego badania piersi, woreczek do przechowywania rękawicy, płytę CD z filmem instruktażowym w języku angielskim, kalendarzyk badań, oryginalną instrukcję obsługi w języku angielskim oraz instrukcję w języku polskim. Więcej informacji na temat rękawicy znajduje się na naszej stronie internetowej www.zdrowepiersi.com.pl. Koszt rękawicy to 59 zł