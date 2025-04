Każdy organizator wypoczynku musi zapewnić dzieciom dobrą opiekę i dostęp do pomocy medycznej (pielęgniarki, lekarza). Wymaga też, by rodzice wypełnili tzw. kartę kwalifikacyjną. To ważne, bo właśnie w tym dokumencie zaznaczasz, czy pociecha wymaga specjalnej diety (np. dla diabetyków lub alergików), na jakie ewentualne dolegliwości cierpi i jak powinna mieć dawkowane leki.

Wszystkie farmaceutyki przekazujesz przed wyjazdem opiekunowi grupy. Do prywatnej apteczki wkładasz tylko środki bezpieczne dla dziecka.

Ekwipunek Dla ucznia podstawówki, a także początkującego gimnazjalisty to:

- pastylki do ssania na ból gardła (np. Propolki, Cholinki),

- opatrunki na zadrapania i otarcia – np. jednorazowe saszetki ze środkiem dezynfekującym (np. Leko, Tribactic, Tribiotic) albo żel ułatwiający gojenie (np. Urgo na pęknięcia skóry), do tego kilka plasterków z jałowymi gazikami,

- środki przeciw chorobie lokomocyjnej, np. homeopatyczne Cocculine czy cukierki imbirowe,

- kremy chroniące skórę przed zimnem i promieniami UV (np. Flos-Lek Sopelek, Farmona -20 Protect).





Zestaw dla młodzieży może zawierać te same środki co dla małolata. A oprócz tego „dorosłe” leki, do których dołączysz (np. przykleisz do opakowania) krótką, czytelną instrukcję dotyczącą zasad stosowania każdego

z preparatów:

- na dolegliwości żołądkowe – Węgiel medyczny – przy silnych wzdęciach, trzeba zażywać po 4–6 kapsułek 3–4 razy dziennie, przy biegunce – 5–10 kapsułek 3 razy dziennie,

- na ból głowy lub miesiączkowy – środki z paracetamolem (np. tabletki po 500 mg: Apap, Panadol) – zażywać 1 tabletkę maksymalnie 3–4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny,

- na stłuczenia po wyczynach na narciarskim stoku – żel o działaniu ściągającym i przeciwzapalnym (np. Altacet) – 3–4 razy dziennie smarować bolące miejsce (pod warunkiem, że skóra nie jest skaleczona).