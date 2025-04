Sprawdź, na jakie objawy trzeba zwrócić uwagę, by nie przeoczyć symptomów choroby. Zarówno zapalenie oskrzeli, jak i płuc mogą mieć poważne następstwa.

W porę rozpoznane dają się łatwo wyleczyć. Najważniejsze to nie zwlekać z wizytą u lekarza, bo tylko on postawi prawidłową diagnozę i zaleci odpowiednie leki.

Leczenie objawowe

Przyczyną ostrego zapalenia oskrzeli są przede wszystkim wirusy, zazwyczaj te same, które powodują katar.

Objawy infekcji to głównie silny, suchy i męczący kaszel.

Zapalenie oskrzeli stwierdza lekarz na podstawie osłuchania pacjenta i wywiadu. Choroba trwa ok. 10 dni, jeśli nie ma powikłań. Ponieważ jest to infekcja wirusowa, nie podaje się antybiotyków, gdyż są nieskuteczne. Trzeba natomiast pozostać w domu i wypoczywać. Można stosować leki, które złagodzą nieprzyjemne objawy: środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, syrop na kaszel (poleci je lekarz).

Antybiotykiem w bakterie

Blisko 40 proc. przypadków zapalenia płuc u dzieci i osób starszych spowodowane jest zakażeniem pneumokokami. Chorobę mogą jednak wywołać także wirusy lub grzyby.

Objawami bakteryjnego zapalenie płuc są: osłabienie, wysoka gorączka (często powyżej 40°C), która pojawia się nagle, dreszcze, zlewne poty, suchy kaszel, może też pojawić się duszność.

Wirusowe zapalenie płuc ma zwykle dwie fazy. Pierwsza to: bardzo wysoka temperatura, złe samopoczucie, osłabienie, bóle głowy i mięśni. W fazie drugiej pojawiają się suchy kaszel, duszność i silne bóle w klatce piersiowej.

W leczeniu bakteryjnego zapalenia płuc wywołanego przez pneumokoki stosuje się antybiotyki. Zaleca się też niepalenie, odpoczynek, picie dużej ilości płynów, zwalczanie gorączki i bólu opłucnowego lekami przeciwbólowymi. Kuracja trwa 7–10 dni.