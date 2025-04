Łatwo poślizgnąć się na oblodzonym chodniku, stopniach autobusu lub tramwaju czy wycieraczce np. przed wejściem do sklepu. Czasem wystarczy jeden nieostrożny ruch, by coś sobie skręcić albo zwichnąć. Warto znać zasady pierwszej pomocy w takich sytuacjach.

Unieruchomienie

Przy zwichnięciach nie zmieniaj pozycji uszkodzonej kończyny. Najlepiej od razu unieruchomić dwa sąsiadujące stawy – powyżej i poniżej miejsca urazu. Możesz wykorzystać grube czasopisma, deseczkę, grubszy patyk, tekturkę itp.

Rękę unieruchomisz w temblaku z szalika lub apaszki, nogę zaś za pomocą rulonu z ręcznika lub koca lub długiego szlika.

Między usztywnienie a chorą kończynę należy włożyć coś miękkiego. Idealną wyściółką jest wata lub lignina, ale od biedy może być coś z ubrania, np. sweter.

Wizyta u specjalisty

Jeśli masz wątpliwości, jaki to uraz, przyjmij, że to ten poważniejszy, czyli zwichnięcie, a nie skręcenie. Lepiej bez potrzeby pójść do lekarza, niż zlekceważyć kontuzję i dopuścić do zniszczenia stawu. Idź do ortopedy zwłaszcza wtedy, gdy stwierdzisz, że obrzęk szybko się powiększa lub ból jest bardzo silny albo narasta.

Pierwsza pomoc w nagłych kontuzjach:

1. Stłuczenie

Objawy: Ból, widoczny krwiak (który potem sinieje) i lekkie opuchnięcie.

Postępowanie: Trzeba przyłożyć na 20 minut zimny okład, np. z kilku kostek lodu owiniętego foliowym woreczkiem i ręcznikiem.

Uwagi: Na noc stłuczenie posmaruj preparatem z heparyną lub wyciągiem z kasztanowca. Krwiak szybciej się wchłonie.

2. Skręcenie

Objawy: Ból, obrzęk, ograniczenie ruchów

Postępowanie: Należy unieruchomić kończynę w stawie za pomocą elastycznej opaski, na 3–14 dni.

Uwagi: Przy skręceniu stawu skokowego lub kolanowego nie wolno chodzić! Najlepiej skontaktować się z lekarzem.

3. Zwichnięcie

Objawy: Silny ból, obrzęk, zniekształcenie stawu. Obrzękowi towarzyszy najczęściej wystąpienie sporego krwiaka.

Postępowanie: Zwichnięcie musi być nastawione (nie wolno tego robić samodzielnie). Nie zwlekaj z wizytą u lekarza. Unieruchom kończynę.

Uwagi: Jeśli szybko znajdziesz się u specjalisty, najlepiej w ciągu 2–3 godzin, łatwiej będzie nastawić przemieszczoną kość.