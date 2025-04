Zioła na wiosnę

Wiosną wszystkie rośliny budzą się do życia, także zioła. Co prawda nie jest ich tak dużo jak latem, ale stanowią wartościowe uzupełnienie naszych wiosennych posiłków, a pewne z nich można stosować na określone dolegliwości... Jak skorzystać z ich dobrodziejstw? Przeczytacie poniżej.



Rzeżucha



To zioło, które bardzo łatwo i szybko można wyhodować samemu wysiewając wprost na zwilżoną watę lub do ziemi w płytkiej doniczce (dorodniejsza rzeżucha rośnie gdy jednak wysiejemy ją do ziemi). Jej listki zawierają silne olejki eteryczne, które pobudzają apetyt i trawienie, a także witaminę C i bata-karoten. Rzeżuchę można dodawać do twarożków, masła, układać bezpośrednio na kanapkach, przyprawiać nią sałatki, zupy i sosy.

Szczypiorek



Co prawda jest dostępny przez cały rok, ale to wiosenna roślina. Ma wysokie właściwości zdrowotne. To bogate źródło witaminy C, beta-karotenu i olejków eterycznych zawierających siarkę oraz soli mineralnych: potasu, wapnia, magnezu, sodu i fosforu. Szczypiorek poprawia trawienie, reguluje apetyt i może wspomagać walkę z nadciśnieniem. Zastosowanie szczypiorku w kulinariach jest bardzo wszechstronne. Można go dodawać do twarożków, sosów, zup, sałatek, surówek, kanapek i innych dań.

Wierzba



Wszyscy kojarzymy wielkanocne bazie. Są nierozłącznym elementem dekoracyjnym, ale nie tylko. Pewne gatunki wierzby mają zastosowanie w lecznictwie. Nie każdy wie, że dzisiejsza aspiryna, czyli kwas acetylosalicylowy otrzymaliśmy dzięki zbadaniu kory tego drzewa (zawiera kwas salicylowy). Dzisiaj nadal stosujemy korę wierzby – zewnętrznie jako okłady na bóle reumatyczne i wewnętrznie – jako naturalny lek przeciwgorączkowy i przeciwbólowy. Warto wspomnieć, że kiedyś połykano także „bazie kotki” z palm wielkanocnych, by zapobiegać bólom gardła. Aktualnie raczej się tego nie zaleca.

Pierwiosnek



Jest jednym z pierwszych ziół, które mamy okazję zebrać wiosną. W lecznictwie stosuje się pierwiosnek lekarski. Jest on wysoko cenionym środkiem wykrztuśnym (składnik wielu syropów na kaszel), łagodzącym bóle głowy – w tym migreny, a także uspokajającym. Pierwiosnek stosowany zewnętrznie może przyspieszyć gojenie się ran. Trzeba być jednak świadomym, że preparatów z pierwiosnkiem nie mogą stosować osoby z chorobą wrzodową, stanem zapalnym i nadżerkami śluzówki żołądka. W kulinariach wykorzystywane są kwiaty – np. do różnych marynat oraz liście – do sałatek.

