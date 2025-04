W dzisiejszych czasach bardzo dużo osób ma problemy z wadliwym ustawieniem zębów i szczęk. Młode osoby coraz częściej decydują się na zakładanie aparatu na zęby. Wcześniej było to dla niektórych wstydliwe, teraz nie jest to nic nadzwyczajnego.

Bardzo często przed założeniem aparatu konieczne jest usunięcie zdrowych zębów, bo nie mieszczą się one po prostu w szczęce.

Dr Noreen von Cramon-Taubadel z brytyjskiego University of Kent przeprowadziła badania, z których wynika, że problem ten rozpoczął się już 11 tys. lat temu wraz z przejściem człowieka z koczowniczego na osiadły tryb życia, a co się z tym wiąże zmianą gospodarki z łowiecko-zbierackiej na rolniczą. To z kolei w znacznym stopniu wpłynęło na zmianę diety, która wywołała efekt uboczny, którym jest problem ortodontyczny.

Ludzie zaczęli wtedy jeść więcej produktów roślinnych, przy których spożywaniu nie jest potrzebny aż tak duży wysiłek mięśni szczęk jak przy diecie mięsnej. Spowodowało to więc automatyczne skrócenie szczęk i zmniejszenie siły jej mięśni.

Dr Noreen von Cramon-Taubadel wykorzystała w badaniach 322 czaszki prehistoryczne i 295 szczęk ze zbiorów muzealnych z całego świata. Wyniki opublikowane zostały w czasopiśmie PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences.

Niekorzystny wpływ zmiany trybu życia z koczowniczego na osiadły, który przyniósł za sobą radykalna zmianę diety zauważył również Prof. Mark Thomas z University College London. Zwrócił on jednak uwagę na inny aspekt. Prof. zwraca uwagę na to, że rolnictwo zapoczątkowało dietę bogata w skrobię, która jest źródłem węglowodanów. Uprawa wielu roślin takich jak np. ryż, kukurydza, pszenica czy jęczmień umożliwiła na pewnym etapie rozwój cywilizacji, jednoczenie jednak przyczyniła się do rozwoju wielu chorób, które dzisiaj dotyczą większej części populacji. Należą do nich choroby układu krążenia, cukrzyca oraz otyłość.

Dr Richard Wrangham zwraca uwagę na pozytywny wpływ pieczonego pożywienia na rozwój ludzkiego mózgu. Uważa, że dzięki spożywania pokarmów poddanych obróbce termicznej, dzięki której trawienie stało się łatwiejsze, mózg istot praludzkich powiększył się, jelita skróciły się, a kły zmalały. W ostatnich latach wielu badaczy dowodzi, że ogień używany był już przez Homo erectus ok. 900 tys. lat temu.

Nowy element diety na pewno był bardzo atrakcyjny. Potwierdza to przeprowadzone przez dra Wranghama doświadczenie, podczas którego dał małpom do wyboru surowe i pieczone mięso i warzywa. Bez wahania wybierały one pokarm, który wcześniej poddany był obróbce termicznej.

