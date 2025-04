Dane, na podstawie których możliwe było stwierdzenie podanych prawidłowości pochodzą od 4000 dzieci, których rodzice zgodzili się uczestniczyć w trwającym od 1991 – 1992 badaniu nazywanym w skrócie ALSPAC. Rodzice musieli dokładnie notować jakie rodzaje posiłków otrzymywały ich dzieci, gdy te były w wieku 3, 4, 7 i 8,5 roku. Na podstawie tych notatek wyróżniono 3 sposoby żywienia. Pierwszy z dużą ilością przetworzonych produktów spożywczych, cukrów prostych i tłuszczów, drugi określony jako tradycyjny, zawierający w sobie dużo mięsa oraz warzyw i wreszcie trzeci bogaty w sałatki, owoce, warzywa, ryż i makarony. U każdego dziecka określono również w wieku 8,5 lat poziom IQ.

Wyniki po uwzględnieniu dodatkowych czynników udowodniły, że przede wszystkim przetworzona żywność podawana dzieciom w wieku 3 lat wiązała się z niższymi wynikami w testach IQ w wieku 8,5 lat i to niezależnie od zmiany diety po tym okresie. Natomiast zdrowa dieta u dzieci 3 – letnich zapewniała wyższe wyniki w testach na inteligencję.

„To świadczy, że wszelkie poznawcze/ behawioralne efekty związane z nawykami żywieniowymi we wczesnym dzieciństwie mogą utrzymywać się w starszym wieku, mimo zmian (nawet tych pozytywnych) w diecie.” - komentują autorzy badania.

Według badaczy wyjaśnieniem zaobserwowanego zjawiska jest fakt, że mózg rośnie najszybciej w pierwszych 3 latach życia. Poprawne odżywianie w tym okresie może stymulować rozwój tkanki nerwowej. Na razie są to jednak tylko teorie. Pomimo tego warto zacząć zastanawiać się nad dietą dzieci, czy aby na pewno im dzięki niej lepszy start.

