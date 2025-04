Kiedy złamanie nosa może być groźne?

Zmiana wyglądu nie jest groźnym powikłaniem, ale mimo to bardzo ważnym. Nos jest istotnym elementem twarzy i jego uszkodzenie może znacznie zmieniać wizerunek. Pozostałe powikłania są co prawda ukryte, ale mogą mieć widoczne konsekwencje. W wyniku urazu dochodzi nie tylko do złamania kości lub uszkodzenia chrząstek, ale też do przerwania naczyń je odżywiających. Może utworzyć się wtedy krwiak w obrębie przegrody. Nagromadzona krew odpycha ochrzęstną od chrząstki przegrody nosa, to upośledza gojenie się urazu, a nawet może prowadzić do martwicy. Jeśli dojdzie do obumarcia chrząstki powstanie deformacja nosa nazywana nosem siodłowatym. Krwiak może również ulec zakażeniu i rozwinie się ropień. Z powyższych względów usunięcie krwiaka jest tak samo ważne jak nastawienie złamanego nosa. Jeszcze innym powikłaniem jest pourazowe skrzywienie przegrody. Z zewnątrz nos wygląda dobrze, ale choremu dokucza niedrożność jednego przewodu nosowego lub nawracający katar.

Pierwsza pomoc w złamaniu nosa

Jak zawsze w przypadku udzielania pomocy najważniejsze jest bezpieczeństwo ratownika. Po pierwsze sprawdźmy czy jest bezpiecznie, po drugie zabezpieczmy miejsce zdarzenia i ofiarę, tak by na przykład nie udzielać pomocy na środku ścieżki rowerowej gdzie za chwilę ktoś może w nas wjechać. Starajmy się uspokoić poszkodowanego, poprośmy by oddychał przez nos. Posadźmy go tak by był pochylony do przody. Nie odchylajmy głowy do tyłu, krew spływa wtedy po tylnej ścianie gardła i dalej do żołądka, i może powodowa nudności i wymioty. Jeśli tyko mamy taką możliwość w okolicę urazu delikatnie przyłóżmy lód lub pakiet chłodzący. Ważne być nie kłaść tego bezpośrednio na skórę. Pakiety lub pojemnik z lodem owińmy gazą, ręcznikiem. Chłodzenie miejsca urazu zmniejsza obrzęk co ułatwia potem lekarzowi ocenę urazu. Nie dociskajmy mocno kompresów do nosa, możemy pogłębić uraz przemieszczając odłamy. Pod żadnym pozorem nie próbujmy sami nastawiać nosa. Jeśli są obecne rany nic z nich nie wyciągamy, przykrywamy je jałową gazą. W razie konieczności wezwijmy fachową pomoc.

Jeśli podejrzewamy, że w wyniku wypadku mogło dojść również do uszkodzenia kręgosłupa, a poszkodowany oddycha to nie ruszajmy go. Wezwijmy pomoc, zabezpieczmy go i kontrolujmy oddech.

Jeśli poszkodowany stracił przytomność i nie oddycha zastosujmy algorytm resuscytacji krążeniowo-odechowej (masaż serca i sztuczne oddychanie).

