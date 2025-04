Co trzeba robić, żeby złamać sobie nos?

Szkielet nosa zbudowany jest w części górnej z kości, a w dolnej z chrząstek. Do złamań najczęściej dochodzi u dołu części kostnej. Głównymi przyczynami złamań są sporty walki i inne dyscypliny kontaktowe. Na drugim miejscu są bójki, na trzecim jazda na rowerze. Na kolejnych pozycjach znajdują się wypadki samochodowe i upadki.

Po czym poznać złamany nos i kiedy udać się do lekarza?

W przypadku lekkich urazów jedynymi objawami mogą być obrzęk i krwawienie, które ustępuje samoistnie. Przy cięższych gama objawów jest szersza i różni się w zależności od tego jak duża i z jakiego kierunku działała siła. Jeśli poszkodowany doznał mocnego uderzania z boku, nos może być wyraźnie przemieszczony na stronę przeciwną. Silnemu urazowi nosa mogą towarzyszyć inne uszkodzenia. Często poszkodowany ma krwiaki pod oczami – podbite oczy. Ten objaw jest bardzo ważny i nigdy nie należy go bagatelizować, nawet jeśli wydaję się, że uraz był niewielki, a poszkodowany czuje się dobrze. Takie krwiaki mogą być objawem złamania podstawy czaszki.. Oprócz tego, o wspomnianego wyżej uszkodzeniu podstawy czaszki może świadczyć wyciek wodojasnego płynu z nosa. Nudności, wymioty, zawroty, ból głowy, utrata przytomności, zaburzenia pamięci są natomiast objawami urazu mózgu. O uszkodzeniu dużego naczynia świadczy masywny krwotok z nosa, który nie ustaje.

Lekkie urazy nie wymagają natychmiastowej interwencji lekarskiej. Wskazane jest działanie przeciw obrzękowe przez delikatne przykładanie lodu lub pakietów chłodzący w okolicę urazu i udanie się na wizytę w najbliższych dniach. Dobrze by lekarz zbadał poszkodowanego do siedmiu dni od urazu. Należy jednak pamiętać, że „Ostry dyżur” przyjmuje pacjentów do 48 godzin od urazu.

W przypadku cięższych urazów, znacznej deformacji nosa, występowania objawów, które mogą świadczyć o dodatkowych uszkodzeniach, możliwości urazu kręgosłupa konieczna jest pilna konsultacja lekarska.

Diagnoza

Podczas badania lekarz zbiera wywiad dotyczący okoliczności wypadku i objawów, które występowały. Potem bada pacjenta. Potwierdzeniem diagnozy są badania obrazowe. Rutynowo wykonywany jest zdjęcie rentgenowskie nosa i jeśli jest taka potrzeba kręgosłupa. Przy podejrzenie uszkodzenia podstawy czaszki robi się tomografię komputerową głowy.

Leczenie

Złamania nosa, które nie deformują go, nie powodują utrudnienia oddychania nie wymagają nastawiania. Jeśli jednak nos jest znacznie zmieniony lub uraz upośledził jego drożność konieczne jest nastawienie. Może to być wykonane metodą zamkniętą. Lekarz znieczula nos od środka i za pomocą narzędzi ustawia kości na miejscu. Bywa, że takie nastawienie się nie powiedzie, ponieważ silny uraz spowodował zaklinowanie się odłamów kości między sobą lub dodatkowo złamana jest przegroda czy też przemieszczone są chrząstki. Wtedy wskazana jest repozycja otwarta, czyli zabiegowa. Zamkniętą repozycję można wykonać do tygodnia od urazu, po tym okresie powstający zrost utrudnia nastawienie i najczęściej wskazany jest zabieg. Operacje wykonuje się również u pacjentów, którzy mimo nastawienia mają niedrożny nos, po urazie doszło do skrzywienia przegrody lub efekt kosmetyczny jest niezadowalający.

Dodatkowo jeśli złamaniu towarzyszy masywne krwawienie lekarz założy specjalny opatrunek do nosa, czyli tamponadę. Rany na skórze zostaną opatrzone, a jeśli to konieczne zszyte.