Gips na osiem tygodni

Początkowo ręka musi zostać unieruchomiona. Okres unieruchomienia jest długi i średnio wynosi osiem tygodni. Czasem może być to nawet więcej. W czasie unieruchomienia wykonywane są regularne kontrole, które mają na celu określić, jak przebiega gojenie się złamania. Po okresie unieruchomienia, kiedy kość się zrośnie, może okazać się konieczna rehabilitacja. Po długim okresie unieruchomienia sprawność całej ręki jest obniżona.

A po zdjęciu gipsu… rehabilitacja

W początkowym okresie stopniowo wraca się do wykonywania ruchów w nadgarstku. Przeciwwskazane są wszelkie ruchy wywołujące dolegliwości bólowe, w tym pchanie ręką i podnoszenie nawet niewielkich ciężarów. Bynajmniej nie chodzi tu o te z siłowni, ale małe, codzienne czynności tj. noszenie zakupów, czy podnoszenie dziecka. Kiedy bolesność podczas ruchów ustąpi rehabilitant stopniowo wdroży kolejne ćwiczenia. Wykonywanie ruchów wbrew bólowi szkodzi i opóźnia całkowite wygojenie się kontuzji.

Do ćwiczeń z powodzeniem dołączana jest fizykoterapia. Stosuje się masaże, techniki mobilizacji stawów, elektroterapię, oklejanie specjalnymi taśmami – kinezytaping.

Niektóre przypadki wymagają postępowania zabiegowego. Operacyjnie leczy się złamania przemieszczone oraz takie, które nie goją się przez co najmniej 16 tygodni.

Zobacz też: Rehabilitacja po złamaniu kości promieniowej

Ćwiczenia po wygojeniu się złamania

Są to przykładowe ćwiczenia, które często przepisywane są pacjentom po złamaniu kości łódeczkowatej. Wskazana jest konsultacja z rehabilitantem i ustalenie indywidualnego planu ćwiczeń. W żadnym wypadku nie należy wykonywać poniższych ćwiczeń jeśli powodują ból lub dyskomfort.

Ćwiczenie 1

Oprzyj przedramię na stole. Ręka ma zwisać swobodnie poza krawędź stołu. Powoli zginaj i prostują rękę w nadgarstku aż do uczucia rozciągania. Nie powinieneś odczuwać bólu, a jedynie rozciąganie. Wykonaj 10 powtórzeń.

Ćwiczenie 2

Ręka oparta o stół tak jak w poprzednim ćwiczeniu. Zginaj rękę w nadgarstku w płaszczyźnie poziomej, w lewo i prawo. Ruch wykonuj powoli do momentu aż poczujesz rozciąganie. Ćwiczenie wykonaj 10 razy.

Ćwiczenie 3

Zegnij rękę w łokciu, tak by przedramię było prostopadłe do ramienia. Powoli odwracaj dłoń w jedną i drugą stronę, za każdym razem aż do uczucia rozciągania. Powtórz ćwiczenie 10 razy.

Ćwiczenie 4

Do tego ćwiczenia potrzebna jest piłka. Tenisowa lub piłeczka rehabilitacyjna. Ściskaj piłkę jak najmocniej dasz radę. Każdy uścisk zatrzymaj na 5 sekund. Powtórz 10 razy.

Po ćwiczeniach możesz zastosować chłodzenie. Ćwiczenia powinny być wykonywane regularnie, trzy razy dziennie.

Polecamy: Jakie ćwiczenia stosować w rehabilitacji kręgosłupa piersiowego?

Reklama