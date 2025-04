Sklepienie czaszki

Część czaszki od góry pokrywająca mózg nazywana jest sklepieniem, po łacinie calvaria. Tworzą je z przodu kości czołowe, po bokach kości ciemieniowe, skroniowe, kości klinowe, a z tyłu kość potyliczna. Pod nimi znajdują się naczynia, opona twarda, opona miękka, opona pajęcza. Pod tymi strukturami leży mózg. Wiadomo, że czaszka pełni funkcję ochronną i na ogól dobrze się z niej wywiązuje. Bywa jednak, że siła uderzenia jest na tyle mocna lub działa w słaby punkt czaszki i dochodzi do złamania.

zobacz również: Co zrobić, gdy ból głowy pojawia się codziennie?

Reklama

Złamanie

W wyniku urazu może dojść do złamania kości sklepienia czaszki. Jeśli nad szczeliną złamania, na skórze głowy znajduje się rana penetrująca, aż do kości mówimy o złamaniu otwartym. Jeśli ciągłość skóry jest nienaruszona jest to złamanie zamknięte. Złamania kości sklepienia czaszki mogą być, kiedy jest wiele fragmentów kostnych lub linijne kiedy są pojedyncze szczeliny. Jeśli siła urazu jest duża fragmenty kości mogą zostać wepchnięte do środka. Jest to złamanie z wgłobieniem. Fragmenty kości przemieszczone do wnętrza mogą penetrować głęboko przerywając oponę twardą i dotrzeć aż do mózgu uszkadzając go. Głęboka rana na skórze nad złamaniem z wgłobieniem jest miejscem przez, które mogą wnikać patogenny. Efektem tego może być zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Fragmenty kości mogą uszkadzać naczynia wewnątrzczaszkowe co powoduje powstanie krwiaków podtwardówkowych, nadtwardówkowych, które są poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia.

Czytaj też: Krwiak podtwardówkowy - dlaczego jest taki groźny?

Leczenie

Każdy silny uraz głowy wymaga pilnego kontaktu z lekarzem. Po urazie poszkodowany może stracić przytomność, być splątany, nie pamiętać tego co się stało, mieć zawroty i ból głowy, nudności, wymioty, zaburzenia równowagi i widzenia. Wtedy należy jak najszybciej chorego przetransportować do szpitala.

Na miejscu poszkodowany zostanie zbadany pod kątem poważnych następstw urazu głowy, wykonana zostanie diagnostyka – zdjecia RTG kości czaszki i inne potrzebne lub jeśli będą wskazania, tomografia komputerowa. Może okazać się, że konieczne będzie przyjęcie do szpitala. Jednak, szczęśliwie, nie każde złamanie kości sklepienia czaszki wymaga hospitalizacji. Złamania zamknięte, bez powikłań neurologicznych leczy się w domu.

Reklama

Druga czaszka

Wystarczy chwila nieuwagi by doznać urazu głowy, którego konsekwencje mogą być poważne. Rozsądek, rozwaga i myślenie to na pewno podstawa by uniknąć urazu, ale czasem nie wystarczą. Na nartach czy na rowerze możemy ulec wypadkowi nie z naszej winy, na przykład ktoś może w nas wjechać. W szczególnych miejscach pracy jak budowa coś może spaść na głowę. Rozwiązaniem, które pomaga chronić czaszkę jest kask. Pamiętajmy, że urazów głowy można uniknąć.