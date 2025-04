Przyczyną zaburzeń wzwodu w starszym wieku bardzo często jest choroba wieńcowa. Po pierwsze długotrwała choroba wieńcowa nie jest już tylko schorzeniem naczyń serca, ale także wpływa na jakość jego pracy jako pompy. Źle ukrwione serce nie jest w stanie pracować wydolnie, co powoduje że krew nie jest dostarczana w wystarczających ilościach na obwód, w tym także do naczyń prącia. Jednym z głównych mechanizmów wzwodu jest napływ zwiększonej ilości krwi do męskiego członka, a konkretnie do jego struktur zwanych ciałami jamistymi. Kiedy serce jest niewydolne nie może przepompować zwiększonej ilości krwi do prącia przez co nie dochodzi do wzwodu.Do zaburzeń potencji może również dochodzić z powodu miażdżycy. Choroby układu krążenia są też pewnym ogranicznikiem jeżeli chodzi o leczenie impotencji. Najpopularniejszymi środkami wspomagającymi

prawidłowy wzwód są te zawierające sildenafil (np. Viagra,

Maxigra, Kamagra, Caverta). Stosuje je wielu mężczyzn w starszym wieku,

jednak ci, którzy mają problemy z sercem, powinni zachować szczególną

ostrożność.

